Volvo V90 Cross Country

La vettura prosegue la strada già tracciata dal suv XC90 (il più sicuro della sua categoria) e si presenta con linee distintive, tanta tecnologia, motori potenti ed efficienti con al top la versione plug-in ibrida a benzina. La nuova ammiraglia ripropone tutto il dna di Volvo in tema di sicurezza grazie anche agli avanzati sistemi adas di assistenza attiva e rinnova la tradizione della Casa svedese nel settore delle grandi wagon. V90 è disponibile anche in versione Cross Country con altezza da terra incrementata e caratterizzazione estetica da vera crossover. Nel dettaglio la Volvo V90 D4 Awd Geartronic Cross Country Business Pro è una Station Wagon 5 porte 5 posti della Volvo lunga 494 cm, larga 188 cm, alta 154 cm con un bagagliaio da 560 a 1.526 litri. Nella versione D4 Awd Geartronic Cross Country Business Pro costa 63.750 euro con motore a gasolio di 1.969 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 140 kW/190 cavalli ed una coppia massima di 400 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 71 litri. Le emissioni di CO2 sono di 171 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8,8 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 180 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.866 kg.

21/22 Menu