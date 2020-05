Volvo XC-40 Phev Recharge, già ordinabile offre 45 km circa in elettrico

Il sistema ibrido della nuova Volvo XC Recharge T5 ibrida plug-in è costituito da un motore a benzina a 3 cilindri di 1.500 cc da 180 cv e da un'unità elettrica da 82 cv, per una potenza di sistema complessiva di 262 cv e una coppia di 425 Nm. La svedese garantisce un'autonomia in modalità elettrica, di circa 45 km. Il listino della nuova XC40 Phev Recharge T5 ibrida Plug-in già ordinabile parte da una base di circa 48mila euro dell'allestimento di accesso all'offerta, Inscription Expression Geartronic e arriva ai 51 della R-Design Geartronic. Per la ricarica servono 8 ore di base e 3 sole ora da una wallbox.