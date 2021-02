Volvo XC-60

La Xc 60 è il suv medio della gamma Volvo. Si basa sull'architettura Spa (Architettura di Prodotto Scalabile), l'avanzata piattaforma di prodotto modulare sviluppata dalla Casa che costituisce la base di tutte le Volvo delle Serie 60 e 90. La seconda generazione riprende nella sezione anteriore il linguaggio stilistico tipico di Volvo abbinato a stilemi che fanno parte della tradizione della Casa. I tratti distintivi principali includono i proiettori a led dal profilo luminoso ispirato al “Martello di Thor”, la nuova griglia frontale con stemma in acciaio e la scritta “Volvo” sul retro della vettura. Come tutte le nuove Volvo la XC60 è connessa alla rete grazie al sistema di Infotainment con connessione Internet. La tecnologia City Safety di Volvo di serie unisce la funzionalità di frenata automatica ai sistemi di evitamento della collisione ed è in grado di rilevare la presenza di pedoni, ciclisti e animali di grandi dimensioni.

