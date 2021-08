Volvo XC40 con 3.655 unità

E’ il suv più piccolo fra quelli della casa svedese. Le forme compatte mostrano un'alternanza ben riuscita di linee tese e zone smussate, con l'insieme che è compatto, proporzionato e personale. Gli interni sono semplici e moderni, con cruscotto digitale configurabile e display di 9 pollici a centro plancia per comandare l'impianto multimediale e il climatizzatore. Lo spazio è abbondante e anche cinque adulti possono trovare posto senza grossi problemi: molto comodi i sedili e curate le finiture. Capiente anche il bagagliaio, profondo e con un ampio vano sotto quello principale, solo un pò più alta da terra, però, la soglia di carico. Su strada, la XC40 convince per il valido equilibrio raggiunto tra guidabilità e confort: tutte le versioni, comunque, puntano più sulla comodità e sulla facilità di guida che sulla sportività. Molto curata, in particolare, l'insonorizzazione: si viaggia sempre con poco rumore. Tutti i motori sono pronti e progressivi, e praticamente non trasmettono vibrazioni all'interno. La Volvo XC 40 è un suv attrezzato per il fuori strada: la luce a terra (21,1 cm) è notevole, e la trazione integrale delle versioni AWD funziona correttamente, mentre non mancano una modalità di guida chiamata Offroad che varia la risposta dell'acceleratore rendendo più facile la gestione della potenza, e il regolatore automatico della velocità in discesa. La versione plug-in è la motorizzazione di punta del modello della Volvo



