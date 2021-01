Volvo XC40

La Volvo XC40 Recharge è stata realizzata sulla base dell'Architettura Modulare Compatta (Cma), una piattaforma avanzata per veicoli frutto di un lavoro di sviluppo congiunto all'interno del gruppo cinese Geely, di cui Volvo fa parte. La XC40 Recharge P8 è equipaggiata con un powertrain elettrico a trazione integrale che garantisce un'autonomia di percorrenza stimata di oltre 400 km con una sola ricarica, secondo il ciclo di omologazione Wltp, ed eroga una potenza di 408 cv. La batteria, da 78 kWh, può essere ricaricata all'80% della capacità in 40 minuti utilizzando un dispositivo di ricarica rapida.La batteria è protetta da una ‘gabbia' di sicurezza formata da un telaio di alluminio estruso che è stata collocata al centro della carrozzeria, creando una zona deformabile attorno alla batteria stessa. La posizione centrale della batteria nel pianale della vettura ha inoltre il vantaggio di abbassarne il baricentro e offrire maggiore protezione ai passeggeri in caso di ribaltamento.

