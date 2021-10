Sviluppato in collaborazione con la cinese Geely, il suv compatto è il primo modello Volvo realizzato sulla base dell’architettura modulare Cma (Compact Modular Architecture) utilizzata per tutte le automobili della Serie 40. In fatto di tecnologia la Xc40 eredita i sistemi di sicurezza, connettività e infotainment delle vetture delle Serie 90 e 60, tra cui i sistemi Pilot Assist, City Safety, Run-off Road Protection & Mitigation a tutela degli occupanti in caso di uscite di carreggiata e Cross Traffic Alert con assistenza alla frenata. La Xc40 propone inoltre un approccio innovativo per il comfort degli occupanti, grazie a numerose soluzioni di portaoggetti e spazi di carico. Nata con motorizzazioni benzina e diesel, ma pensata sin dal progetto per ospitare gli elementi tecnici legati all'elettrificazione, la gamma è stata in seguito ampliata con le versioni mild hybrid, ibrida Plug-in e 100% elettrica. Nel dettaglio la Volvo XC40 P8 Recharge Pure Electric Adw R-Design è lunga 443 cm, larga 186 cm, alta 166 cm con un bagagliaio da 413 a 1.289 litri. Nella versione P8 Recharge Pure Electric Awd R-Design costa 59.600 euro con motore a elettrica capace di erogare una potenza massima di 300 kW/408 cavalli ed una coppia massima di 660 Nm. La trazione è integrale permanente. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 4,9 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 180 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.220 kg.

