Volvo XC40 AWD Recharge in vendita entro l’anno

Sarà disponibile nel corso dell'anno a partire da 59.600 euro. Si tratta della prima vettura elettrica del marchio svedese. La Recharge sarà offerta soltanto nel più ricco allestimento R-Design, che costa circa 8.300 euro in più rispetto al già disponibile T5 Plug-in Hybrid. I due motori elettrici offrono i benefici della trazione integrale ed erogano 408 cv: la vettura può così passare da 0 a 100 kmh in 4,9 secondi e toccare la velocità massima di 180 kmh. Le batterie da 78 kWh offrono 400 km di autonomia e sono compatibili con colonnine rapide da 150 kW, tramite le quali si recupera l'80% dell'energia in appena 40 minuti, ma fino a 7,5 ore con il sistema a 11 kW.