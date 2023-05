Volvo XC40 e C40 Recharge: come vanno le nuove full electric svedesi

Per trovare un’altra Volvo a trazione posteriore bisogna andare indietro nella storia del marchio di 25 anni e arrivare al 5 febbraio 1998, quando dalla linea di produzione di Torslanda uscì l’ultima Volvo 940 con trazione posteriore. Già nel 1991 Volvo era passata alla trazione anteriore con il lancio della 850, la prima FWD della storia del marchio di Göteborg.

Tornando alle XC40 e C40, va detto che le suggestioni finiscono qui. Le versioni Recharge RWD non permettono le “evoluzioni” tipiche delle trazioni posteriori di 25 anni fa (e oltre) con poca elettronica di bordo (quando c’era): oggi, sulle redivive Volvo RWD l’erogazione della potenza sull’asse posteriore è ottimizzata attraverso un sofisticato controllo elettronico della trazione – indispensabile vista la coppia, i tanti CV e il modo in cui li scarica a terra un motore elettrico – che per ragioni di sicurezza non può in nessun caso essere disattivato dal conducente.

La versione a trazione posteriore è però molto divertente da guidare, grazie alla perfetta distribuzione dei pesi – ora vicina al 50/50 – e al baricentro basso tipico delle auto elettriche.

Incontri ravvicinati Una foto scattata durante il test della Volvo C40 nei boschi intorno a Göteborg

La guida si caratterizza per una totale assenza di sottosterzo, come prevedibile in una configurazione che separa la trazione dello sterzo, e meno scontata assenza di sovrasterzo. Rispetto alla precedente versione elettrica a trazione anteriore, il volante è ora più leggero e preciso. L’auto sterza in modo più reattivo e la curva risulta più facile da impostare, mentre la ”spinta” posteriore migliora la trazione.

Piacere di guida che si ritrova anche sulla versione a quattro ruote motrici (AWD), che si esalta soprattutto nei percorsi misti, a patto di adattare lo stile di guida. Forse anche per questo la versione a due ruote motrici – magari in configurazione Extended Range con batteria da 82 kWh – ha tutte le carte in regola per diventare la scelta da prediligere, a parte in quei casi in cui – per tipologia di percorso o ragioni di altitudine o latitudine – le quattro ruote motrici non siano una scelta obbligata.