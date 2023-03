Volvo XC40 ibrida

La Volvo XC40 chiude la selezione di suv ibridi da famiglia grazie alla presenza di motorizzazioni elettrificate. Sviluppato in collaborazione con la cinese Geely, il suv compatto è stato il primo modello Volvo realizzato sulla base dell’architettura modulare CMA (Compact Modular Architecture) utilizzata per tutte le automobili della Serie 40. In fatto di tecnologia la XC40 ha ereditato fin dal lancio i sistemi di sicurezza, connettività e infotainment delle vetture delle Serie 90 e 60, tra cui i sistemi Pilot Assist, City Safety, Run-off Road Protection & Mitigation a tutela degli occupanti in caso di uscite di carreggiata e Cross Traffic Alert con assistenza alla frenata. La XC40 propone inoltre un approccio innovativo per il comfort degli occupanti, grazie a numerose soluzioni di portaoggetti e spazi di carico. Nel dettaglio la versione selezionata è la Volvo XC40 B4 Awd Geartronic Momentum, lunga 443 cm, larga 186 cm, alta 166 cm con un bagagliaio da 460 a 1.336 litri. Nella versione B4 AWD Geartronic Momentum costa 42.300 euro con motorizzazione ibrida benzina di 1.969 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 155 kW/211 cavalli ed una coppia massima di 340 Nm a 1.500 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 54 litri. Le emissioni di CO2 sono di 176 g/km. La velocità massima raggiungibile è di 180 km/h.

