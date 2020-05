Volvo XC40 ibrida Phev

Realizzata sulla piattaforma modulare Cma (Compact Modular Architecture) nel dettaglio la Xc40 Recharge T5 Phev è spinta dal motore 3 cilindri 1.5 litri a benzina da 180 cavalli a cui si aggiunge l'unità elettrica da 82 cv per una potenza massima cumulata di 262 cavalli e una coppia totale di 425 Nm. Passando alle prestazioni, la velocità massima limitata elettronicamente è pari a 180 km/h mentre lo scatto da 0 a 100 km/h viene coperto in 7.3 secondi. Passando allo spazio a bordo, la piattaforma Cma ha permesso il posizionamento delle batterie sotto il pianale andando così a non modificare la capacità di carico, rimasta uguale alle versioni termiche e pari a 460 litri ed espandibile fino a 1336. Passando alla trazione la nuova Volvo XC40 Phev è a due ruote motrici, entrambi i motori spingono sull'asse anteriore, mentre il cambio è un doppia frizione a 7 marce. Per quanto riguarda la batteria agli ioni di litio, garantita 5 anni o 150 mila km, la capacità è di 10,7 kWh (quella reale scende a 8.5) e con la presa domestica di casa servono a circa 7 ore che si riducono a due ore mezza utilizzando colonnine da 22 kWh (e l'80% arriva nei primi 20 minuti).

