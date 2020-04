Volvo XC40 ibrida T5 Recharge, 5 cose da sapere sul suv Phev Il nuovo suv compatto svedese è a prova di Ztl: monta un powertrain plug-in hybrid e può percorrere fino a 45 km/h in modalità completamente elettrica. di Simonluca Pini

4' di lettura

La nuova Volvo XC40 T5 Recharge aggiunge la motorizzazione ibrida plug-in nella gamma del modello più venduto del marchio svedese. Arrivata in Italia nel 2017, è stata acquistata da oltre 21.500 clienti, di cui 10.200 nel solo 2019, e il 2020 è iniziato con 2500 immatricolazioni e 6700 vetture già ordinate. La versione Phev, ovvero con doppia alimentazione benzina ed elettrica, è in grado di percorrere fino a 45 chilometri in modalità completamente elettrica.



Volvo XC40 ibrida 2020, scheda tecnica

Realizzata sulla piattaforma modulare Cma (Compact Modular Architecture) nel dettaglio la Xc40 Recharge T5 Phev è spinta dal motore 3 cilindri 1.5 litri a benzina da 180 cavalli a cui si aggiunge l'unità elettrica da 82 cv per una potenza massima cumulata di 262 cavalli e una coppia totale di 425 Nm. Passando alle prestazioni, la velocità massima limitata elettronicamente è pari a 180 km/h mentre lo scatto da 0 a 100 km/h viene coperto in 7.3 secondi. Passando allo spazio a bordo, la piattaforma Cma ha permesso il posizionamento delle batterie sotto il pianale andando così a non modificare la capacità di carico, rimasta uguale alle versioni termiche e pari a 460 litri ed espandibile fino a 1336. Passando alla trazione la nuova Volvo XC40 Phev è a due ruote motrici, entrambi i motori spingono sull'asse anteriore, mentre il cambio è un doppia frizione a 7 marce.



Volvo XC40 T5 Recharge, consumi e tempi di ricarica

Per quanto riguarda i consumi medi, nel ciclo di omologazione, a batterie cariche è stato registrato un dato tra 2 e i 2.4 litri per 100 km. In attesa di provarla su strada, da un test effettuato dalla filiale italiana su un percorso misto (campagna, città e collina), la Xc40 T5 Hybrid ha registrato 1.6 l/100 km a batteria carica e 6 litri/100 km a batteria scarica, contro i 7.6 l/100 km della diesel D3. Per quanto riguarda la batteria agli ioni di litio, garantita 5 anni o 150 mila km, la capacità è di 10,7 kWh (quella reale scende a 8.5) e con la presa domestica di casa servono a circa 7 ore che si riducono a due ore mezza utilizzando colonnine da 22 kWh (e l'80% arriva nei primi 20 minuti). Volvo vuole incentivare il più possibile l'utilizzo in elettrico e per questo motivo rimborserà il consumo di elettricità per i primi 12 mesi tramite l'app On Call che registrerà automaticamente i “pieni” di elettroni. A breve sarà anche annunciato un accordo con Enel X, per facilitare le operazioni di ricarica.



Sistema d'infotainment basato su Android

Novità anche a bordo a partire dal nuovo sistema d'infotainment basato su Android, caratterizzato da una elevata personalizzazione, maggiore intuitività e nuove tecnologie e servizi Google integrati. Volvo è la prima azienda che si unisce a Google per la realizzazione di un sistema di infotainment integrato basato sulla piattaforma Android e dotato di Google Assistant, Google Maps e Google Play Store. Il nuovo sistema è pienamente integrato con Android Automotive Os, la piattaforma Android open source di Google, per garantire l'aggiornamento in tempo reale di servizi quali Google Maps e Google Assistant e delle app specifiche per automobili create dalla comunità di sviluppatori globale. Uno dei maggiori vantaggi di Android Automotive Os è che si tratta di un sistema operativo Android – dunque conosciuto da milioni di sviluppatori – specificamente adattato alla gestione di questa automobile.

La tecnologia e i servizi creati dagli sviluppatori di Google e di Volvo Cars (che è controllata dalla cinese Geely) sono integrati nella vettura, mentre le app supplementari per musica e media ottimizzate e adattate per l'uso in auto saranno disponibili attraverso il Play Store di Google. Maps fornirà mappe con refresh continuo e dati sul traffico in tempo reale, tenendo così costantemente informati gli automobilisti sulla situazione del traffico sul tragitto e suggerendo in modo proattivo percorsi alternativi, oltre naturalmente a proporre la stazione di ricarica più vicina sul percorso.