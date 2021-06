Volvo XC40 Recharge traino fino a 1.800 kg

In arrivo dopo l'estate, la Volvo XC 40 Recharge 100% elettrica ha un motore per ogni asse, per 408 cv totali e una batteria da 78 kWh. L'auto può percorrere in media oltre 400 km con una carica. I rifornimenti si possono fare in corrente alternata fino a 11 kW: per un pieno all'80% in 7 ore e mezza o continua fino a 150 kW, bastano 40 minuti. Lo scatto da 0 a 100 km è in 4,9 secondi, mentre la velocità è limitata a 180 kmh. Il prezzo è di 59.600 euro, ma più avanti arriveranno anche delle versioni meno potenti e con un solo motore elettrico. Rispetto al modello termico, l'elettrica ha paraurti specifici e la griglia sul frontale chiusa. La compattezza dei motori e la batteria inserita nel pianale hanno liberato spazio per un vano di 31 litri sotto il cofano anteriore che compensa lo spazio perso nel bagagliaio che riduce la capacità di 47 litri scendendo a 413 litri.

