Volvo XC90 ha segnato l'inizio di una nuova era per la Casa svedese introducendo inediti contenuti stilistici, tecnologici e motorizzazioni modulari della famiglia Drive-E. Tra i plus del grande suv premium le luci diurne a Led sagomate a “T”, il cofano ampliato, le fiancate più accentuate e cerchi in lega in diverse misure, fino a 22 pollici. Inedito anche il sistema di infotainment comandato in modo semplice ed intuitivo da un grande schermo touch collocato al centro della plancia. La gamma è completamente ibrida. Nel dettaglio la Volvo XC90 B5 AWD Geartronic Momentum è lunga 495 cm, larga 201 cm, alta 178 cm con un bagagliaio da 709 a 1.874 litri.

Nella versione B5 AWD Geartronic Momentum costa 68.350 euro con motorizzazione ibrida benzina di 1.969 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 194 kW/264 CV ed una coppia massima di 350 Nm a 1.800 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 71 litri. Le emissioni di CO2 sono di 191 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,7 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 180 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.064 kg.

Per saperne di più, clicca sul nostro listino