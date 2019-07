Von der Layen schiacciata tra Parlamento e Consiglio

GUARDA IL VIDEO / Ue, Von der Leyen eletta anche grazie ai voti dei deputati M5s

In quel discorso, von der Leyen ha riaffermato una visione centrista del processo di integrazione (in quanto finalizzato a bilanciare le esigenze contrastanti degli stati membri su questioni europee) e non già dei processi politici nazionali. La risicata maggioranza che ha eletto Ursula von der Leyen è l’esito di tale sovrapposizione di divisioni. E soprattutto della difficoltà di molti parlamentari a definire il proprio ruolo in relazione alla politica europea piuttosto che a quella nazionale. Probabilmente, sarà l’opposizione dei sovranisti di “Identità e democrazia” (il raggruppamento che raccoglie, nel Parlamento europeo, gli italiani della Lega, i francesi del Rassemblement national e i tedeschi di Alternative für Deutschland) a far capire agli europeisti che ciò che li unisce in Europa è molto di più di ciò che li divide nelle singole società nazionali.

Vediamo ora i processi istituzionali. L’elezione di von der Leyen è testimonianza dell’assenza di uno stabile equilibrio istituzionale all’interno dell’Ue. Molti parlamentari europeisti non l’hanno votata per il metodo strettamente intergovernativo con cui era stata scelta. Quella scelta era stata fatta dai governi nazionali senza prendere in considerazione le preferenze del Parlamento europeo. Nel 2014, i governi nazionali avevano subito la candidatura di Jean-Claude Juncker da parte del Parlamento europeo. Ora, nel 2019, si sono ripresi una sonora rivincita. È così riemersa la frattura istituzionale che oppone da tempo il Consiglio europeo (dei capi di governo nazionali) e il Parlamento europeo. Dal Trattato di Maastricht del 1992, infatti, tra le due istituzioni si è sviluppata una competizione per affermare la preminenza dell’una o dell’altra sul processo di integrazione, in nome degli stati nazionali (il Consiglio europeo) o dei cittadini europei (il Parlamento europeo).

L’esito di tale competizione è stato il progressivo ridimensionamento della Commissione europea in quanto potere esecutivo dell’Ue. Più il Parlamento europeo ha cercato di affermare il suo controllo sulla Commissione europea, più i governi nazionali hanno trasferito il potere esecutivo fuori di essa, delimitandone le sfere di intervento e gli ambiti di competenza. Dopo tutto, è impensabile che Stati nazionali, dotati di una loro identità storica e consistenza istituzionale, possano affidare al Parlamento europeo (da loro non controllato) il potere di nominare l’organo esecutivo della Ue.