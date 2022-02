Von der Leyen: bloccheremo banche e asset russi in Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

BRUXELLES – Sulla scia della clamorosa invasione russa dell'Ucraina, i Ventisette decideranno al più presto un nuovo pacchetto di sanzioni contro il Cremlino, tale da isolare il paese, ha detto in un intervento video la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, stamani, giovedì 24 febbraio, qui a Bruxelles. Il lavorio diplomatico è già iniziato e una decisione politica potrebbe essere presa questa sera, 24 febbraio, in un vertice dei capi di stato e di governo dei Ventisette.

La signora von der Leyen ha parlato di un pacchetto di “sanzioni massicce e mirate” con l'obiettivo di indebolire la “capacità di modernizzazione” della Russia e “bloccare l’accesso delle banche russe ai mercati finanziari europei”, congelando gli attivi del paese in Europa. Sarebbe il secondo lotto di misure sanzionatorie dopo quelle messe a punto martedì, quando il presidente Vladimir Putin aveva annunciato a sorpresa il riconoscimento di due repubbliche secessioniste in Ucraina.



Loading...

La situazione politico-militare in Europa orientale è precipitata nelle ultime ore, con l'ingresso di truppe russe in Ucraina. Testimoni oculari hanno parlato di esplosioni nelle principali città del paese, e non solo nella parte orientale, contesa dai separatisti pro-russi.

L'Alto Rappresentante per la Politica estera e di Sicurezza Josep Borrell ha affermato questa mattina che queste per l'Europa sono «le ore più buie» dalla fine della Seconda guerra mondiale. Le misure varate due giorni fa hanno già l'obiettivo di bloccare l'accesso della Russia ai mercati finanziari europei. Bruxelles vorrà fare di più. Un diplomatico spiegava che con un cambio delle regole comunitarie sarà possibile anche colpire oligarchi, non direttamente coinvolti dalla vicenda ma spesso alleati del Cremlino.

Vorranno i Ventisette colpire il settore energetico o la rete interbancaria Swift, con il rischio di penalizzare le stesse economie europee? Aleggiano sempre le possibili divisioni tra i Ventisette. Il pacchetto varato martedì ha mostrato una notevole, forse sorprendente, unità tra i paesi membri. C'è chi teme che eventuali misure più restrittive possano creare divisioni tra i governi. La possibilità esiste, ma l'impressione è che il desiderio di preservare la casa comune europea in una scena internazionale diventata incredibilmente instabile e minacciosa dovrebbe indurre alla coesione.«Non permetteremo al presidente Putin di distruggere l’architettura di sicurezza che ha dato all’Europa pace e stabilità», ha aggiunto la signora von der Leyen.