AstraZeneca, Draghi: «Europei si sentono ingannati». Michel, priorità aumentare produzione e distribuzione

I ritmi sono blandi, rispetto alla media di Usa e Regno Unito, ma Bruxelles auspica un’accelerazione nel secondo trimestre dell’anno. La Commissione si attende che almeno 106 milioni di dosi saranno consegnate entro la fine del primo trimestre 2021, con un pesante ritardo di AstraZeneca: solo 30 milioni sui 120 che erano stati garantiti alla Ue, contro i 66 milioni su 65 milioni di Pfizer-Biontech e i 10 milioni su 10 milioni di Moderna.

Il gap dovrebbe ampliarsi nel secondo trimestre, quando la Ue si aspetta un totale di 360 milioni di dosi: 200 milioni di Pfizer-Biontech, 35 milioni da Moderna, 55 milioni di Johnson&Johnson e, appunto, appena 70 milioni sui 180 previsti da AstraZeneca. Finora sono state immunizzate appieno contro la malattia provocata dal coronavirus Sars-CoV-2, con due dosi di vaccino, 18,2 mln di persone, pari al 4,1% della popolazione totale dell'Ue.

Stretta Ue, cinque paesi preoccupati

In attesa del chiarimento con l’azienda, a tenere banco nel vertice Ue sembrano essere (anche) le strette sull’export introdotte dalla Ue. Dopo l’ennesimo cortocircuito con AstraZeneca, quello dei 29 milioni di dosi “nascoste” ad Anagni (Frosinone), la Commissione ha approvato un’ulteriore stretta sul meccanismo di autorizzazione per le vendite oltre ai confini Ue di vaccini prodotti in Europa. Lo strumento è stato rinsaldato aggiungendo i principi di «reciprocità» (si esporta nei paesi che fanno lo stesso, a parti inverse), proporzionalità (situazione epidemiologica e quota di popolazione già vaccinata)e sicurezza degli approvigionamenti (a quanto ammontano le forniture e quali sono le esigenze effettive della Ue).

La soluzione non ha convinto tutto. Belgio, Olanda, Svezia, Danimarca e Irlanda starebbero esprimendo «preoccupazione» e chiedono di valutare l'utilizzo del meccanismo dell'Ue per l'autorizzazione all'export dei vaccini con estrema prudenza, esentando le aziende che hanno rispettato i propri obblighi. Tra i cinque leader c'è il timore che si possa danneggiare la catena degli approvvigionamenti, considerando che alcuni ingredienti necessari per i vaccini vengono importati dall’esterno (e dallo stesso Regno Unito, almeno nel caso del farmaco Pfizer/Biontech).

Draghi: europei si sentono ingannati da alcune case farmaceutiche

Nel suo intervento al Consiglio europeo, il presidente Mario Draghi avrebbe sostenuto che la Ue non deve restare inerme di fronte alle inadempienze dei colossi farmaceutici. Secondo quanto si apprende a Bruxelles, Draghi ha detto che i cittadini europei hanno la sensazione di essere stati ingannati da alcune aziende farmaceutiche. Il premier ha aggiunto che la priorità assoluta deve essere quella di non commettere errori durante la ripresa economica e che bisogna disegnare una «cornice per la politica fiscale» adeguata, oltre a spingere per la creazione di un titolo comune europeo. «Lo so che la strada è lunga, ma dobbiamo cominciare a incamminarci. È un obbiettivo di lungo periodo, ma è importante avere un impegno politico». Draghi ha ripercorso anche la vicenda dei vaccini AstraZeneca custoditi ad Anagni, ottenendo dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen la rassicurazione che le «dosi prodotte nella Ue saranno destinate alla Ue».