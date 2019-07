Von der Leyen, corsa a ostacoli per la Commissione. Voto in bilico all’Europarlamento

3' di lettura

Sarà un difficile e complesso esercizio di equilibrismo politico quello che sarà chiamata a compiere martedì al Parlamento europeo la presidente designata della Commissione europea. In buona sostanza, Ursula von der Leyen dovrà convincere il maggior numero di deputati europei senza urtare il nocciolo duro dei parlamentari europeisti. In una assemblea più fragmentata che in passato, il rischio di una maggioranza risicata o debitrice dei voti nazionalisti è elevato.



Il programma dei lavori, così come stabilito giovedì scorso, prevede un discorso della presidente designata, e poi un dibattito, seguito dal voto di fiducia a scrutinio segreto. La maggioranza richiesta è di 374 voti su un totale di 747 parlamentari. In questi giorni, la signora von der Leyen ha incontrato tutti i gruppi politici, salvo per ora quello che raggruppa i partiti più nazionalisti, ossia Identità & Democrazia, che raccoglie la Lega, Alternative für Deutschland e il Rassemblement National.



Il vero problema è la vicinanza all’AFD

Non è chiaro se la scelta sia dettata dai tempi stretti; dall'urgenza di coltivare gruppi più vicini alle sue idee; o dal desiderio di non avere contatti con i partiti più radicali. In quest'ultimo caso, a preoccupare la signora von der Leyen potrebbe non essere tanto la Lega (anche se la vicenda di presunti finanziamenti dalla Russia non aiuta) quanto l'AfD, un partito ai margini della scena politica tedesca. Incontrare il Rassemblement National sarebbe anche fare un torto al presidente francese Emmanuel Macron. Poco importa. Lo sguardo ormai corre al discorso a cui sta lavorando in queste ore. La presidente designata si concentrerà sui temi già emersi in questi giorni: la lotta al cambiamento climatico, il rispetto dello stato di diritto, il dossier migratorio, la riforma dell'Unione europea in senso più democratico, l'eguaglianza dei sessi, la rivoluzione digitale, la relazione con gli Stati Uniti, la Cina e la Russia, la necessità di preservare un modo regolato da norme condivise.



Il desiderio è di trovare un equilibrio che possa convincere popolari e socialisti, liberali e verdi, e possibilmente anche alcuni conservatori e non-iscritti (di cui fa parte il M5S). In altre parole: sì all'ambiente ma senza mettere a repentaglio l'industria. Sì alla difesa dello stato di diritto, ma senza provocare eccessive tensioni nell'Unione e affidandosi alle decisioni della Corte europea di Giustizia. Sì alla flessibilità di bilancio, ma senza eccessi e rispettando appieno il Patto di Stabilità. La signora von der Leyen è certamente una europeista convinta, ma non della stessa matrice di Jean-Claude Juncker, l'attuale presidente della Commissione.

