Von der Leyen: «Indagine su auto elettriche cinesi». E arruola Draghi sulla competitività

Sul versante economico, l'esecutivo comunitario ha messo l'accento su tre aspetti: le difficoltà a trovare lavoratori qualificati, l'andamento dell'inflazione, e gli ostacoli amministrativi e burocratici all'imprenditoria. Sul primo fronte, la signora von der Leyen ha preso posizione a favore dell'immigrazione di lavoratori qualificati. Secondo gli ultimi sondaggi, il 74% delle piccole e medie imprese è in difficoltà nel trovare manodopera specializzata.

Quanto all'inflazione, il suo calo negli ultimi mesi non è attribuibile solo alla politica monetaria restrittiva della Banca centrale europea, ma anche ad alcune scelte politiche, come l'acquisto congiunto di gas sui mercati internazionali o l'aumento della produzione di energia rinnovabile. «Dobbiamo pensare a come replicare questo modello di successo in altri campi, come le materie prime critiche o l’idrogeno pulito», ha spiegato l'ex ministra tedesca.

«Queste sfide giungono in un momento in cui chiediamo all’industria di guidare la transizione pulita. Dobbiamo quindi guardare avanti e decidere le politiche per rimanere competitivi. In questo senso, ho chiesto a Mario Draghi - una delle grandi menti economiche europee - di preparare un rapporto sul futuro della competitività europea. Perché l’Europa farà “tutto il necessario” (‘whatever it takes') per mantenere il proprio vantaggio competitivo».

Infine, nel suo discorso la presidente von der Leyen ha dedicato grande spazio al tema dell'intelligenza artificiale, una invenzione che rischia di scapparci di mano, diventando per l'umanità una seria minaccia più che un nuovo strumento. In questo contesto, Bruxelles vuole promuovere un quadro regolamentare globale che preveda confini chiari nell'uso della nuova tecnologia, una nuova governance a livello internazionale, e norme che limitino il processo di innovazione.

L'intelligenza artificiale «migliorerà l'assistenza sanitaria, aumenterà la produttività, affronterà il cambiamento climatico. Ma non dobbiamo sottovalutare le minacce reali – ha avvertito la signora von der Leyen -. Centinaia di importanti sviluppatori, accademici ed esperti di IA ci hanno messo in guardia con le seguenti parole: Mitigare il rischio di estinzione derivante dall’IA dovrebbe essere una priorità globale insieme ad altri rischi su scala sociale, come le pandemie e la guerra nucleare».