Il Parlamento europeo vota la fiducia alla Commissione von der Leyen. I 5S si spaccano

L’unione bancaria e l’emergenza climatica

Nel suo discorso, Von der Leyen ha indicato i punti-chiave del suo programma in visto del quinquennio a Palazzo Berlaymont. «Nei prossimi 5 anni - ha detto - la nostra unione porterà avanti una trasformazione di società e economia, è la cosa giusta da fare e non sarà semplice». Fra le prime urgenze c’è il completamento dell’unione bancaria: «Va completata l'unione bancaria per rendere il sistema finanziario più forte e in grado di reagire agli choc» ha detto.

Von der Leyen ha calcato la mano anche sulla necessità di estendere gli standard europei sul clima oltre ai confini della Ue. Sullo sfondo c’è il progetto di un green new deal, un piano di riconversione ecologica dell’industria dell’Eurozona. «Il cambiamento climatico riguarda tutti e noi ci candidiamo a essere un soggetto in grado di definire gli standard globali - ha detto - Ma è evidente che dobbiamo portare con noi il mondo intero a convergere sugli obiettivi». D’altronde, ha aggiunto von der Leyen, l’obiettivo è garantire che si mantengano «parità di condizioni nel mercato».

Venezia sott’acqua, non perdiamo tempo

Sempre sul fronte dell’emergenza climatica, von der Leyen ha ricordato il caso di Venezia. «La protezione del nostro clima è una questione esistenziale per l'Europa e per tutto il mondo e non potrebbe essere altrimenti - ha detto - Vediamo Venezia sott'acqua, le foreste in Portogallo colpite da incendi, la siccità in Lituania; è successo anche in passato, ma non possiamo perdere neanche un secondo, dobbiamo lottare contro il cambiamento climatico».

L’equilibrio sulla questione migratoria

Su un altro dossier scomodo, quello delle migrazioni, von der Leyen ha provato a manteere un approccio equilibrato. Da un lato sono scattati gli applausi quando ha dichiarato che l’Europa «sarà sempre un riparo

per coloro che hanno bisogno di protezione internazionale». Dall’altro, von der Leyen ha ribadito l’importanza della «responsabilità» nella gestione dei flussi e dei rimpatri.

«È nel nostro interesse che coloro che rimangono siano integrati nella nostri società, ma dobbiamo anche far si che coloro che non hanno il diritto di rimanere ritornino in patria - ha detto -. Dobbiamo spezzare questo modello crudele dei trafficanti e dobbiamo riformare i nostri sistemi di asilo senza dimenticare i valori di solidarietà e responsabilità».