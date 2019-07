Von der Leyen, ora il vero ostacolo è il voto del Parlamento Ue

DA LEGGERE - L’eredità di Draghi dopo 8 anni di Bce



Un loro voto contrario basterebbe a boicottarne l'insediamento come numero uno della Commissione? No, ma di sicuro costringerebbe il Parlamento alla formulazione di intese diverse da quelle che si erano prospettate dopo le urne. Il presidente della Commissione deve ottenere l'approvazione del Parlamento a maggioranza assoluta, cioè con la metà dei parlamentari più uno (ovvero un minimo di 376 su 751 eurodeputati). Un no di massa dei socialisti potrebbe portare via un bottino consistente di voti, costringendo forse le altre forze dell'emiciclo alla ricerca di un qualche compromesso. Von der Leyen è un esponente della Unione cristiano-democratica, il partito di Angela Merkel che confluisce nella famiglia dei Popolari. Il Ppe può appoggiarla contando sull'assist dei liberali di Renew Europe (108), mentre non si può dare del tutto per scontato quello dei Verdi (74).

Un margine di garanzia potrebbe essere offerto dal dialogo con le forze ai margini della coalizione filo-europea, anche se significherebbe cercare a destra i voti di forze come Conservatori e riformisti (62 seggi) e magari Identità e democrazia (72 seggi), il cartello di nazionalisti lanciato da Matteo Salvini. Un testacoda notevole rispetto alle intenzioni originarie del Ppe, anche se ovviamente si parla sempre di ipotesi. Il Consiglio, per ora, lancia segnali accomodanti ai socialisti. Il presidente del Consiglio europeo Tusk ha espresso la preferenza per un candidato di centrosinistra nei primi dua anni e mezzo di mandato alla presidenza del Parlamento. Carica che si sommerebbe a quella del socialista Borrell come alto rappresentante per la Politica estera. Due cariche non prioritarie, rispetto alle attese, ma comunque di rilievo. Bisognerà capire se l'offerta sarà ritenuta allettante, o insufficiente.