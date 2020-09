Von der Leyen: le risorse del Recovery Fund utili anche a ridurre il cuneo fiscale La Commissione non è contraria a usare il denaro del Fondo per alleggerire il cuneo fiscale in Paesi dove è molto elevato, come l’Italia. dal nostro corrispondente Beda Romano

BRUXELLES - La Commissione europea non è contraria a usare il denaro proveniente dal Fondo per la ripresa per finanziare un alleggerimento del cuneo fiscale nei Paesi dove questo è molto elevato, come l’Italia. Parlando a un gruppo di giornali europei, tra cui Il Sole 24 Ore, la presidente dell’esecutivo comunitario Ursula von der Leyen ha aggiunto che per ora non è saggio introdurre calendari in vista di un ritorno della piena applicazione delle regole di bilancio.

No a un taglio generico delle tasse...

I governi nazionali stanno...