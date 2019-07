L’Ue di Von der Leyen: salario minimo europeo ed emissioni zero nel 2050

“Intendo inserire nella legislazione comunitaria l'obiettivo di fare dell'Unione un continente libero da CO2 entro il 2050”, ha annunciato l'esponente democristiana tedesca. In questo senso, vuole riformare la Banca europea per gli investimenti (BEI) perché in campo ambientale generi investimenti per 1000 miliardi di euro in dieci anni. Nel contempo, ha spiegato di ritenere “non sufficiente” l'obiettivo di ridurre del 40% le emissioni nocive entro il 2030.



“La gente non deve servire l'economia, ma è l'economia che deve servire la gente”, ha poi aggiunto l'esponente democristiana tedesca. “Dobbiamo quindi riconciliare il mercato con la società”. In questo senso, ha promesso di introdurre un salario minimo nei paesi membri (a dire il vero la competenza è nazionale) e di creare un sistema di riassicurazione per i disoccupati. Ha ribadito di volere presiedere una Commissione europea composta in modo paritario da uomini e donne.



Nel dibattito successivo al discorso, è emerso il sostegno dei popolari, dei liberali e anche dei socialisti, che finora erano divisi sul dafarsi. Il popolare Manfred Weber ha garantito l'appoggio del suo partito a un suo esponente.

Dal canto suo, la socialista Iratxe Garcia Perez ha assicurato che il suo gruppo voterà “in modo responsabile” (anche se non ha escluso dissidenze). Il liberale Dacian Ciolos ha sottolineato l'urgenza di avere una Commissione che rispecchi l'equilibrio tra l'Est e l'Ovest dell'Europa.



Sul fronte opposto, il capogruppo ecologista Philippe Lamberts ha preso atto “dei netti progressi” inseriti nel suo discorso dalla signora von der Leyen in campo ambientale, ma si è detto ancora deluso, tanto più che “abbiamo notato che non disdegnerebbe il voto populista”. Il gruppo Identità & Democrazia ha annunciato che voterà contro, ma uno dei partiti, la Lega, ha aperto la porta a un sostegno, “in linea di massima”, secondo una dichiarazione all'agenzia di stampa AGI del deputato leghista Marco Zanni.