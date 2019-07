Von der Leyen: «Sui conti monitorerò Italia da vicino». E Giorgetti rinuncia a ipotesi candidatura Ue

Ursula von der Leyen e Angela Merkel (AFP)

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen avverte l'Italia sul commissario e sui conti. E mentre Giancarlo Giorgetti sale al Colle per annunciare la sua rinuncia definitiva alla candidatura per far parte della compagine europea, la partita sul rappresentante italiano si ingarbuglia ogni giorno di più, tra accuse incrociate di tradimento e sfide all'ultimo coltello tra Lega e 5 Stelle.



«Ogni Stato membro ha diritto a proporre i propri commissari», come «il presidente ha quello di chiedere altri nomi qualora se ne ravvisino buone ragioni», ha detto la leader del nuovo esecutivo comunitario mettendo in guardia rispetto alla possibilità di un commissario leghista.

E anche sui conti, nella prima intervista concessa ai principali quotidiani europei fra cui Repubblica e Stampa, la tedesca invia un chiaro segnale: «La Commissione che presiederò monitorerà da vicino la situazione in Italia», con l'obiettivo di «riuscire a investire per stimolare la crescita, ma senza contravvenire alle regole».

I messaggi per Roma, insomma, sono diretti e forti. E anche da Strasburgo il presidente del Parlamento europeo David Sassoli (Pd) invita a ponderare bene le prossime mosse: «In Europa se sei nello schema europeista sei in serie A, altrimenti giochi in una categoria dove difficilmente tocchi palla».



Ma in Italia la bufera politica impazza. E Giorgetti sale al Quirinale per spiegare al presidente Sergio Mattarella i motivi della sua rinuncia alla candidatura europea. Tornano così a salire le quotazioni della ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno e del capo della Farnesina Enzo Moavero, che ha scortato il ministro degli Affari europei Lorenzo Fontana a Bruxelles, nella sua prima partecipazione ad un Consiglio Affari generali.