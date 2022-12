Von der Leyen: sussidi green degli Usa creano concorrenza sleale, Ue risponderà

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L’Unione europea dovrebbe rivedere e semplificare le sue regole sugli aiuti di Stato per contrastare i rischi di concorrenza sleale dell’Inflation reduction act: il pacchetto da 369 miliardi di euro (430 miliardi di dollari) per ridurre il deficit e incentivare la produzione di energia pulita negli Usa. A dirlo è la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un intervento al Collège d’Europe di Bruges, in Belgio.

Il provvedimento rischia di creare «concorrenza sleale», «chiudere i mercati» e «frammentare catene di distribuzione già messe alla prova dal Covid» ha detto von der Leyen, aggiungendo che la Ue deve «sia svolgere i suoi compiti in casa sia lavorare con gli Usa per mitigare gli svantaggi competitivi». La politica industriale di Washington richiede una «risposta adeguata», ha detto von der Leyen, a partire da un ritocco alle regole europee per «rendere più agevoli gli investimenti pubblici».

Le tensioni sulla «legge anti-inflazione» degli Usa

Il pacchetto varato dal governo Usa ha scatenato frizioni fra le due sponde dell’Atlantico, finendo anche sul tavolo del confronto fra il presidente americano Joe Biden e il suo omologo francese Emmanuel Macron. Il timore della Ue è che la legislazione statunitense, incentrata su agevolazioni e sussidi per l’economia green, distorca la competizione e scateni una fuga di investimenti dal mercato Ue a quello americano.

Lo stesso Biden ha difeso il pacchetto e dichiarato di non doversi «scusare» per il testo, anche se ha aperto ad alcune correzioni e sta cercando di evitare un contrasto aperto con Bruxelles. Von der Leyen auspica un intervento comunitario per bilanciare i rapporti, sotto forma di revisione degli aiuti di Stato per agevolare gli investimenti pubblici, una ricalibratura dei finanziamenti sulle tecnologie verdi e una collaborazione con gli Usa per affrontare alcuni degli aspetti più «preoccupanti» della legge statunitense. Von der Leyen ha comunque precisato che una guerra commerciale «non è nel nostro interesse. Né nell’interesse degli americani».

Von der Leyen, creare club Usa-Ue anti Cina su materie prime

Von der Leyen ha anche auspicato un’intesa con gli Usa per la creazione di un «club» delle materie prime. L’obiettivo è incrinare il monopolio cinese nel settore, facendo fronte comune rispetto a Pechino. «Oggi la produzione e la lavorazione di alcune delle materie prime critiche per la rivoluzione verde sono controllate da un unico Paese, la Cina - ha detto - L’Europa e gli Stati Uniti possono costruire un’alternativa a questo monopolio istituendo un club delle materie prime critiche. L’idea alla base è semplice: la cooperazione con partner e alleati per l’approvvigionamento, la produzione e la lavorazione ci dà la possibilità di superare il monopolio».