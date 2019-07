Von der Leyen, tutti gli scogli da superare per la nuova leader Ue

La tre sfide per 2019-2024: cambiamento climatico, coesione, alleanze

Risolta la partita della squadra, se ne aprirà una ancora più delicata: governare. Von der Leyen si è rivolta all’Eurocamera con un discorso di centro(sinistra) che include obiettivi generali come la riduzione delle emissioni inquinanti, meccanismi di protezione sociale e un monitoraggio costante sul rispetto dello Stato di diritto e dei valori fondanti della Ue. Nel concreto, però, la sua azione politica deva tradursi nella formulazione di atti legislativi che seguano la procedura europea: proposta della Commissione e approvazione congiunta di Parlamento e Consiglio europeo. Sempre Bruegel evidenzia che i dossier incisivi, da qui al 2024, dovrebbero essere l’affermazione della Ue come player su scala globale, il contrasto al cambiamento climatico e la capacità di Bruxelles di aumentare la coesione comunitaria, predisponendo ad esempio misure di tutela per disoccupazione e crisi economica.

Non si parla di traguardi elementari, come testimoniano le ostilità già emerse da alcuni paesi contro l’obiettivo di tagliare a zero le emissioni inquinanti entro il 2050 (la Polonia) o le discordie che si manifestano fra stati membri quando si tratta di inviduare la rete di alleanze internazionali (dal rapporto con gli Stati Uniti di Donald Trump alle sanzioni alla Russia di Putin). Nel caso di von der Leyen, però, il quadro è complicato ancora di più da un Parlamento Ue spaccato come mai nella sua storia e un Consiglio che non gode di migliore armonia fra stati membri, complici le frizioni occasionali anche fra partner stabili come Francia e Germania.

Una prova dell’atmosfera che si respira a Bruxelles e Strasburgo è stata data anche dal voto di approvazione dell’Eurocamera a von der Leyen, dove la fiducia sul filo del rasoio alla neo-presidente rispecchia sia la spaccatura profonda dell’assemblea, sia una conflittualità latente anche fra le stesse istituzioni (l’Eurocamera contro il Consiglio, e viceversa). Almeno per quanto riguarda il Parlamento, dice Demertzis, l’ancora di salvezza sarà offerta da una politica che sposti il paeso dai partiti alle coalizioni. Finita l’epoca del duopolio di Popolari e Socialisti, non resta che sperare nel formarsi di coalizioni disposte a votare volta per volta sui contenuti. «Si passa dal duopolio a un “multi-partitismo” - spiega Demertzis - Quindi von der Leyen potrà ottenere risultati se riuscirà a coalizzare i gruppi su contenuti concreti».

Le due incompiute, Brexit e regolamento di Dublino

Non bastassero le incognite in arrivo, la Commissione von der Leyen deve sobbarcarsi due «incompiute» delle legislatura passata. Da un lato c’è la Brexit, il divorzio tra il Regno Unito e la Ue che si sarebbe dovuto consumare lo scorso 29 marzo. Le cose sono andate un po’ diversamente e, ora, Londra ha margine fino al 31 ottobre per incassare il via libera del Parlamento al «deal» siglato dall’allora premier Theresa May con i partner europei. In questo caso la partita si gioca quasi per intero oltremanica, visto che Bruxelles ha già messo in chiaro di non voler rimettere mano all’accordo raggiunto, affidando al governo britannico il raggiungimento di un’intesa con la Camera dei comuni.

Von der Leyen ha mostrato però un atteggiamento di apertura alle esigenze temporali (e politiche) dell’esecutivo londinese, tra l’altro nel vivo di un cambio della guardia che porterà all’elezione del successore di Theresa May come leader dei Tory e capo del governo. Tradotto nella pratica, la neopresidente è disposta a concedere una ulteriore proroga a Londra per la ricerca di un’approvazione del Parlamento, facendo magari slittare di un altro semestre il termine massimo per la ratifica.