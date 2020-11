Von der Leyen (Ue): «Next generation avrà successo solo se l’’Italia prende palla» La presidente della Commissione europea chiede ai paesi membri, e all’Italia in particolare, volontà di fare riforme e una strategia negli investimenti: «Siamo prendendo a prestito dalle generazioni future». di Riccardo Sorrentino

(AFP)

La presidente della Commissione europea chiede ai paesi membri, e all'Italia in particolare, volontà di fare riforme e una strategia negli investimenti: «Siamo prendendo a prestito dalle generazioni future».

«Il programma Next generation Eu avrà successo solo se l’Italia prenderà palla». Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue, chiede molto al nostro Paese, al quale è destinata la porzione maggiore delle nuove risorse che Bruxelles, con un passo che «non è stato preso alla leggera», sta «chiedendo in prestito alle prossime generazioni» e che, per questo motivo, devono essere usate «per ridar forma al futuro».

È stato un discorso di grande incoraggiamento per l’Italia, quello che von der Leyen ha tenuto, in modalità virtuale, all’inaugurazione dell’anno accademico 2020-2021 dell’Università Bocconi. Pur nel rispetto delle prerogative nazionali - «Abbiamo fornito delle linee guida», ha precisato: tocca ai singoli paesi dargli sostanza - la presidente della Commissione chiede al nostro Paese «la volontà di fare le riforme e un approccio strategico agli investimenti».

Le riforme devono riguardare, per esempio, il sistema giudiziario la pubblica amministrazione, in modo da creare un giusto ambiente per lo sviluppo degli investimenti; ma devono soprattutto mirare ai giovani: troppi, ha spiegato von der Leyen, sono andati all’estero per trovare un’occupazione, troppi non hanno le competenze richieste dal mercato.

Una strategia per gli investimenti è invece necessaria perché «non si tratta solo di far ripartire l’economia», ma occorre renderla - a favore delle prossime generazioni da cui prendiamo a prestito le risorse del fondo - «più verde, più digitale e più resiliente». Agli investimenti ’ecologici’, la commissione ha destinato il 37% delle risorse: è importante diversificare le fonti energetiche, ma anche - e soprattutto, ha precisato von der Leyen, in un paese con tante «antiche costruzioni» - rendere più efficienti energeticamente gli edifici, in modo da far ripartire anche il settore edilizio, in senso ampio.

Sulla digitalizzazione von der Leyen ha invece fatto l’esempio dei big data ma, ha sottolineato, «la rivoluzione continuerà», e gli imprenditori italiani hanno già dimostrato che «la storia e l’innovazione possono andare mano a mano». L’Europa «vuole investire in questo», ha aggiunto, ma «dipende da voi» la realizzazione concreta. «Le priorità vengono dall’Europa», mentre i singoli paesi determinano l’uso effettivo delle risorse.