Von der Leyen, la Commissione nasce fragile. Decisivi i voti dei Cinque stelle

Ora è il turno dei commissari

Il primo impegno di von der Leyen sarà la scelta dei commissari, di concerto con il Consiglio europeo. La squadra dovrà essere formata entro l’autunno, cercando di mediare nuovamente tra le richieste dei vari paesi e degli stessi gruppi politici. La ex ministra tedesca della Difesa entrerà in carica il prossimo primo novembre, anche se i presupposti del nuovo esecutivo sembrano già abbastanza fragili. Von der Leyen è il nome di compromesso sbucato dall’ultima riunione del Consiglio europeo, con una prova di forza che ha spinto i capi di Stato e governo a disconoscere il meccanismo degli spitzekandidaten: i candidati per la guida della Commissione indicati dai partiti in vista delle elezioni, con l’obiettivo di «democratizzare» il processo e trasformare il voto per il Parlamento in un voto, indiretto, anche all’equivalente del capo del governo Europeo.

I due spitzen principali, Manfred Weber (Ppe) e Frans Timmermans (S&D), si sono trovati accomunati dallo stesso destino: essere prima illusi e poi scaricati senza ottenere alcun ruolo specifico nelle istituzioni. La ferita è particolarmente dolorosa per entrambi, anche se nel caso di Timmermans c’è l’aggravante della tempistica: chiamato in causa improvvisamente da Angela Merkel, è stato portato a un passo dal sì dei Consiglio e liquidato con la stessa velocità in favore di una figura mai menzionata prima. Ora i nomi scelti insieme al Consiglio, in base alle indicazioni dei paesi, dovranno passare per un meccanismo rigidissimo di audizioni dei parlamentari. Gli stessi che hanno concesso una maggioranza debole alla presidente della nuova Commissione e, forse, alla sua idea di Europa.