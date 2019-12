Vongole italiane, rinviato il divieto per la pesca delle taglie più piccole

Grande soddisfazione è stata espressa anche dall’Alleanza delle Cooperative italiane pesca. «La deroga – spiegano ad Alleanza Coop - è necessaria perché lungo l’Adriatico le dimensioni delle vongole sono tradizionalmente inferiori ai 25 millimetri imposti da Bruxelles. Si è trattato di una scelta di buon senso che consentirà alle 700 imprese e ai 1.600 addetti impegnati nella pesca della vongola Venus Gallina, i lupini di mare, di continuare a lavorare, senza mettere a rischio la risorsa. La ricerca scientifica – continuano ad Alleanza Coop - infatti, ha dimostrato che pescare vongole di 22 millimetri anziché di 25, come avviene nel resto di Europa, non crea problemi in termini di sostenibilità».

Soddisfazione per la decisione Ue è stata espressa anche dal ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova. «Abbiamo lavorato – ha detto la Bellanova – per dare massima tutela ai nostri pescatori e siamo soddisfatti di questo risultato che permette di pescare le vongole nei mari italiani in maniera sostenibile dal punto di vista ecologico ed economico. Sono contenta che il buon senso abbia prevalso, visto che non vi erano reali motivi biologici per opporsi al piano di gestione, e ogni obiezione sarebbe stata motivata solo da questioni di mercato. Questo è un caso scuola, noi vogliamo salvaguardare la nostra pesca, confrontandoci con la scienza anche su altre specie».