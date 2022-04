Vorwerk allarga la community dei venditori del Folletto con mille nuovi ingressi

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Italia è il secondo mercato mondiale per Vorwerk, la casa tedesca che produce e vende direttamente, attraverso i suoi agenti, il sistema di pulizia Folletto e il sistema per cucinare Bimby. Nel 2021, la società ha venduto nel mondo oltre 2 milioni di Folletto, di cui circa 700mila nel mercato italiano. La società di Wuppertal, fondata 120 anni fa, stima che in Italia siano oltre 6 milioni le famiglie che hanno un Folletto in casa, una ogni quattro. Se il fatturato globale ha raggiunto oltre 3 miliardi, in Italia è stato di 544 milioni di euro, con una crescita del 14% rispetto al 2020: 374 milioni provenienti dalle vendite di Folletto e 170 da quelle di Bimby. A venderli in Italia sono 4mila agenti, a cui se ne aggiungeranno altri mille con il lancio mondiale del nuovo sistema di pulizia Folletto VK7 S che è avvenuto proprio in Italia, a Roma e a Milano. Si tratta di un innovativo sistema di pulizia senza filo molto maneggevole e silenzioso. Come ci spiega Jorge Lasheras, direttore generale di Vorwerk Italia, «l’Italia è il paese che storicamente fa registrare le vendite più alte: circa il 45% del fatturato globale della divisione Kobold, ossia il Folletto, del Gruppo Vorwerk proviene dal mercato italiano». Per gli agenti del folletto con esperienza, molti dei quali monomandatari, che lavorano full time come autonomi a partita Iva, il guadagno medio lordo arriva a 4mila euro al mese. La gran parte «viene formata internamente da Folletto stessa che è accreditata da Regione Lombardia ad erogare il titolo di agente di commercio. Per il solo lancio del nuovo prodotto servirà un’intera giornata di formazione - racconta Lasheras -. Per noi sono centrali, sono il cuore pulsante della nostra azienda ed è proprio per questo che abbiamo presentato prima a loro che la mercato il nuovo prodotto». L’obiettivo italiano, grazie al nuovo prodotto sarà quello di raggiungere i 500 milioni di fatturato per Folletto reclutando 1000 nuovi agenti.

Il Folletto VK7 S è senza filo e ha una batteria con tempi di ricarica più rapidi nel suo genere e con una durata fino a 1800 cicli, a seconda del tipo di utilizzo. Il global chief strategic officer Thomas Stoffmehl, spiega che «gli apparecchi vengono prodotti in Germania, applicando severi standard che si traducono nella durabilità, nell’efficacia e dell’efficienza del prodotto, e in Francia. Vengono venduti attraverso un metodo che si basa sul collegamento diretto tra clienti e venditori, in cui uno dei pilastri è la fiducia tra le parti: cerchiamo di creare relazioni con le persone. Nella fase più acuta della pandemia c’è stato un rallentamento delle vendite nel corso del quale abbiamo sostenuto i nostri agenti, ma oggi le vendite sono riprese a ritmi ancora più forti del passato». L’azienda, già prima della pandemia ha comunque esplorato «la multicanalità, anche attraverso i canali di vendita online, attraverso la nostra piattaforma Mysites che è già attiva in Francia e Germania e che intendiamo estendere anche in altri paesi - aggiunge Stoffmehl -. Il nostro modello è però incentrato sulla figura del consulente che permette di mantenere vivo il rapporto tra cliente e consulente».