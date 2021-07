Voto a 18 anni al Senato, tappa di una lunga marcia verso un bicameralismo senza senso

Altre revisioni in corso d’opera

E lo stesso vale per quelle che si profilano o che sono già in discussione in Parlamento, alimentate dalle storture prodotte dalla riduzione del numero dei parlamentari: parificazione anche degli elettorati passivi, cancellazione dell’ancoraggio del sistema elettorale del Senato alla dimensione regionale. Ebbene, la tendenza di fondo sembra andare verso un bicameralismo “più che perfetto”, ovvero due rami con la stessa base elettorale, le stesse funzioni, le stesse maggioranze. Su di un piano meramente astratto è possibile sostenere la superiorità concettuale della democrazia “del doppione”, ma siamo sicuri che tutto ciò corrisponda ad un disegno razionalmente elaborato, ampiamente discusso e fondatamente argomentato nei suoi caratteri sistemici?

Al contrario, l’impressione è che, ancora una volta, si proceda per accumulazione casuale, guardando solo agli effetti specifici di questa o quella innovazione e alla sua capacità di presentarsi come buona e giusta agli occhi degli elettori. Se invece si apre lo sguardo non si può che nutrire qualche perplessità sul senso e la consistenza di un tale bicameralismo. Innanzitutto perché smarrisce il suo significato storico. Nella teoria e nella storia del costituzionalismo l’esistenza di due camere è sempre stata giustificata dalla loro differenziazione: dalla diversa natura della rappresentanza, dalla corrispondenza con la struttura autonomista dello Stato nazionale, dall’attribuzione di un diverso patrimonio di funzioni.

Verso due Camere “uguali” ma una doppia dell’altra?

A queste visioni sono sempre state contrapposte le ragioni del monocameralismo, altrettanto importanti e degne di attenzione, come dimostrano le scelte operate da molti Stati soprattutto nel corso del Novecento. Ecco, sarebbe opportuno che l’opinione pubblica fosse consapevole che la nostra classe politica sta operando in modo tale da completare il percorso verso un approdo che, non corrispondendo a nessuno di questi modelli, è sostanzialmente sconosciuto, per lo meno nei termini così estremi. I profili critici sono numerosi e variegati, ma penso che su tutti aleggi uno stringente interrogativo logico e giuridico: se le due Camere si apprestano a diventare uguali in tutto e per tutto, perché una dovrebbe essere il doppio dell’altra?

La futura Camera avrà 400 componenti, il Senato 200: non è dato conoscere la ragione profonda che giustifichi questo divario. Mentre per restituire un senso al bicameralismo bisognerebbe procedere in direzione diametralmente opposta, e cioè fornirgli maggiori elementi di differenziazione capaci di dotare ciascuna Camera di un’identità precisa e specifica. Ma ovviamente questa prospettiva richiederebbe una visione istituzionale complessiva, di lungo respiro, animata da una progettualità in grado di restituire efficacia all’intera forma di governo. E invece la realtà che abbiamo di fronte ci restituisce un assetto istituzionale a dir poco approssimativo, figlio di un approccio puntiforme e privo di una visione prospettica.

Il fatto che questo processo stia maturando nell’indifferenza generale non garantisce l’assenza di problemi e criticità; anzi, è solo l’ennesima dimostrazione di un malcostume a cui anche i cittadini non sono estranei, e cioè appassionarsi alle riforme costituzionali solo quando le forze politiche chiamano in gioco le opposte tifoserie, per scagliarsele reciprocamente addosso. Non proprio l’immagine di un Paese maturo che riflette in modo responsabile su se stesso e sulle proprie regole costituzionali.