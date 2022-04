Voto in Francia, Macron nettamente in testa nelle rilevazioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Emmanuel Macron è nettamente in testa nelle prime rilevazioni dopo il voto. Il presidente uscente avrebbe ricevuto tra il 28,0% e il 28,4% dei voti (la tendenza dei sondaggi puntava al 25,5%) mentre la sua rivale Marine Le Pen si sarebbe fermata al 23,2-24,2% (in linea con i sondaggi che puntavano al 23,5%). Il 24 aprile si sfideranno di nuovo, come nel 2017, per la conquista dell’Eliseo.

Un primissimo exit poll belga, nel pomeriggio, aveva indicato Macron e Le Pen entrambi al 24%, con Mélenchon terzo al 19%.

Gli altri candidati

Jean-Luc Mélenchon sarebbe terzo con il 20,4-21,7% (i sondaggi puntavano al 17,2%), Eric Zemmour al 6,8-7,3% (i sondaggi puntavano al 9,3%), Valérie Pécresse al 4,7-5,1% (i sondaggi puntavano all’8,3%), l’ecologista Yannick Jadot al 4,5-4,8% (i sondaggi puntavano al 5%) e la socialista Anne Hidalgo all’1,7-1,8% (i sondaggi puntavano al 2%) viene superata da alcuni candidati “minori” come il conservatore Jean Lassalle di Résistons, al 2,8-3,1%, Fabien Roussel, comunista, al 2,3-2,6% e Nicolas Dupont-Aignan di Debout La France, un altro movimento di destra radicale, all’1,9-2,1% .

Viva la delusione ai quartier generali di Mélenchon, che puntava davvero al secondo turno, tra i socialisti, ai minimi storici, e tra i Rèpublicaines. «Sono certo che ben presto vinceremo», ha detto Zemmour riconoscendo «alcuni errori».



Loading...

Il voto a Le Touquet e a Mosca

A Le Touquet-Paris-Plage, sulla Manica, dove Macron ha la residenza, il presidente uscente ha ottenuto il 55,8% dei voti (erano il 30% nel 2017), seguito da Zemmour (11,6%), Pécresse (11,3%) e Le Pen (10,7%) e Mélenchon (3,9%). All’ambasciata francese a Mosca, invece, ha prevalso Zemmour con il 26,8%, seguito da Macron (23,2%), Le Pen (20,8%) e Mélenchon (13,4%).

Macron: «Inventiamo qualcosa di nuovo»

«Non ci illudiamo, niente è definitivo», ha detto Macron in un discorso al suo quartier generale. «Il dibattito che avremo nei prossimi quindici giorni sarà decisivo per il nostro paese e per l’Europa», ha aggiunto evocando «una Francia che continui a dare fiducia alla scienza, alla ragione, alla competenza, come abbiamo fatto in questi ultimi anni». Ha fatto inoltre appello agli altri candidati per formare «un grande movimento di unità e di azione» e ha detto di «essere pronto a invantare qualcosa di nuovo per mettere insieme le diverse convizioni e sensibilità».

Le Pen: «Il disordine contro la giustizia sociale»

«Tutti coloro che non hanno votato per Emmanuel Macron - ha intanto detto Marine Le Pen - sono invitati a unirsi al nostro rassemblement popolare al fine di ottenere la grande alternanza di cui la Francia ha bisogno», aggiungendo: «Assicurerò l’indipendenza nazionale, controllerò l’immigrazione e ristabilirò la sicurezza per tutti. Rimetterò la Francia in ordine in cinque anni». Il 24 aprile, ha concluso, «si farà una scelta di società e anche di civiltà»: una scelta «tra due visioni opposte del paese: la divisione e il disordine o l’unione dei francesi attorno alla giustizia sociale garantita da un quadro di fraternità».