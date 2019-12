Voto nel Regno Unito: Trump esulta, Ue chiede veloce ratifica dell’addio Dal presidente americano al presidente del Consiglio Ue

(AP)

Il primo a reagire è stato, come prevedibile, Donald Trump. Il presidente americano si è congratulato con Boris Johnson per la sua «grandissima vittoria!». A poche ore di distanza da un primo tweet sulle elezioni nel Regno Unito Trump ha scritto: «Adesso Gran Bretagna e Stati Uniti sono liberi di mettere a punto un grande nuovo accordo commerciale dopo la Brexit. Questo accordo ha il potenziale per essere il più redditizio di qualsiasi accordo mai siglato con l'Ue».

La seconda importante reazione è quella dei verti Ue. «Mi congratulo con Boris Johnson e mi aspetto che il Parlamento britannico ratifichi il prima possibile l'accordo» negoziato sulla Brexit, ha detto il presidente del Consiglio Ue Charles Michel. La Ue «è pronta a discutere gli aspetti operativi» delle relazioni future, ha aggiunto, spiegando che i leader avranno una discussione sulla Brexit oggi.

Israel Katz, ministro degli Esteri israeliano: la vittoria di Johnson è una «vittoria dei valori» sull’antisemitismo. Il riferimento è all’opposizione del partito del Labour accusato di pesanti episodi di avversione agli ebrei e al suo leader Jeremy Corbyn che ha coperto quegli atti.