Voto ai sedicenni, alle urne un milione di giovani in più La proposta lanciata dall’ex premier Enrico Letta, per dire ai ragazzi mobilitati per la difesa del pianeta che esiste un problema di sottorappresentazione delle loro idee, trova ampio consenso in ambienti della maggioranza giallorossa di Andrea Gagliardi

2' di lettura

Una riforma costituzionale da fare in un anno: il voto ai sedicenni. La proposta lanciata dall’ex premier Enrico Letta, per dire ai ragazzi mobilitati per la difesa del pianeta che esiste un problema di sottorappresentazione delle loro idee, trova ampio consenso in ambienti della maggioranza giallorossa. Se si guarda ai dati Istat, i 16-17 enni in Italia sono circa 1,1 milioni rispetto agli attuali 49 milioni di aventi diritto al voto. Peserebbero circa il 2% sul totale.

PER APPROFONDIRE / Ecco i paesi dove i 16enni possono già votare

Conte: voto a 16 anni? Sono d’accordo

«Abbassare la soglia per votare a 16 anni per me va benissimo. Ci sta. In altri ordinamenti già lo fanno» ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo in diretta a Skuola.net. augurandosi che la riforma possa essere di iniziativa parlamentare: «Non è iniziata ancora

una riflessione di governo ma potremmo farla: anzi forse sarebbe

più utile che la si facesse in sede parlamentare»

LEGGI ANCHE / Referendum anti-proporzionale, la politica delega ancora ai giudici

Di Maio: sì al voto ai 16enni, giovani vanno ascoltati

«Il voto ai sedicenni è una proposta che portiamo avanti da sempre e che sosteniamo con forza. I giovani in Italia vengono definiti, a seconda del momento, choosy, viziati, 'gretini': per noi questi giovani vanno soprattutto rispettati, ascoltati e messi al centro della nostra politica. Se a 16 anni un giovane può lavorare e pagare le tasse, dovrebbe almeno avere il diritto anche di votare e scegliere chi decide della sua vita» scrive il leader M5s Luigi Di Maio su Facebook.