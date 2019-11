Voto tattico per frenare Brexit, Gina Miller lancia una nuova battaglia A meno di un mese dalle elezioni britanniche del 12 dicembre app e siti dedicati stanno spuntando come funghi per indirizzare e aiutare gli elettori a votare in modo “giusto” e contenere i Tories. Tra questi anche Remain United dell’attivista Gina Miller di Nicol Degli Innocenti

Le schede elettorali per il voto britannico del 12 dicembre

LONDRA - Ci sono ancora quattro settimane prima del voto in Gran Bretagna, i partiti in lizza non hanno ancora presentato i loro programmi e l’esito delle elezioni del 12 dicembre è imprevedibile. Una cosa è certa però: la parola chiave della campagna elettorale è «voto tattico». In pratica, in queste elezioni che si profilano già come un secondo referendum sull’Unione Europea, votare tatticamente vuole dire frenare o accelerare Brexit, a seconda delle preferenze.

Le scelte dei partiti...

«Queste elezioni saranno decise dal voto tattico», ha dichiarato ieri Nigel Farage. La tattica del fondatore e leader del Brexit Party è di non presentare candidati nei 317 seggi vinti dai Conservatori per non dividere il voto degli euroscettici e puntare tutto sulle circoscrizioni tradizionalmente laburiste ma che avevano votato a favore di uscire dalla Ue.

Queste elezioni saranno decise dal voto tattico

Sul fronte opposto tre partiti pro-Ue – Liberaldemocratici, Verdi e gli indipendentisti gallesi – hanno siglato un patto di non aggressione, che vuol dire che in ogni seggio presenteranno un solo candidato anti-Brexit, scegliendo il rappresentante del partito che ha più possibilità di vittoria in quella circoscrizione.

...e quelle dei cittadini

Toccherà però ai cittadini votare in modo tattico. Per questo app e siti dedicati stanno spuntando come funghi per indirizzare e aiutare gli elettori a votare in modo “giusto”.

Negli ultimi giorni ben cinque organizzazioni anti-Brexit sono scese in campo con lo stesso obiettivo ma con siti diversi (e nomi a volte molto simili): remainunited.org, getvoting.org, Tacticalvote.co.uk, tactical.vote e tactical-vote.uk.