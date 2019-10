Voto in Umbria, esce a pezzi il progetto di nuovo centrosinistra targato Conte-Zingaretti Il risultato in Umbria non aiuta la strategia zingarettiana sposata nelle ultime settimane anche dal premier Giuseppe Conte, che ha parlato di «esperimento interessante anche per il futuro» di Emilia Patta

(Ansa)

5' di lettura

Masticate le prime proiezioni del voto in Umbria, che disegnano una sconfitta molto più ampia delle aspettative, dal Pd si cerca di circoscrivere il dato crudo della storica perdita della ormai ex regione rossa: si sottolinea innanzitutto come lo scandalo Sanitopoli che ha portato alle dimissioni della governatrice dem Catiuscia Marini non permetteva speranze di vittoria.

Per di più, si ragiona a Largo del Nazareno, il voto umbro rispetta un trend ben consolidato nella Regione: gran parte dei principali Comuni è in mano al centrodestra e alle politiche del 2018, ad eccezione dell'area di Gubbio e del confine con la Toscana, il centrodestra di Lega Fi e Fdi era già la prima coalizione dappertutto. Fino alle europee del maggio scorso, con la Lega al 38% e oltre il 50% assieme agli alleati.



Zingaretti non rinnega l'«esperimento» e accusa Renzi

Insomma, per l'attuale dirigenza del Pd il dato umbro è brutto, certo, ma non inficia di per sé il progetto portato avanti dal segretario Nicola Zingaretti e dal capodelegazione al governo Dario Franceschini di trasformare l'attuale alleanza di governo in una coalizione stabile e strutturale da contrapporre alla destra sovranista di Matteo Salvini e Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia si conferma largamente secondo partito della coalizione oltre il 10%).

Eppure il risultato delle liste non aiuta la strategia zingarettiana sposata nelle ultime settimane anche dal premier Giuseppe Conte, che ha parlato di «esperimento interessante anche per il futuro»: il Pd, che già si era ridotto al 24% alle scorse europee dopo essere stato per lustri il primo partito della Regione, si ferma poco sopra quota 21%: un risultato che, anche tendendo conto della scissione renziana, non sembra un buon viatico da parte degli elettori al governo giallo-rosso nato dopo la crisi innescata ad agosto da Salvini. Ma ancor di più sono gli elettori pentastellati a bocciare in modo netto la nuova alleanza pre-elettorale sperimentata per la prima volta nel “giardino d'Italia”: il M5s, già sceso al 14% alle scorse europee, finisce abbondantemente sotto il 10% attestandosi secondo le prime proiezioni a attendibili della notte sotto l'8%. Una débacle.



Non è in pericolo il governo (per ora) ma l'alleanza M5s-Pd

Se dunque il risultato delle regionali in Umbria non mette in pericolo il governo Conte nel breve periodo, e anzi paradossalmente allontana la possibilità di elezioni politiche anticipate, a entrare in crisi è la possibilità di strutturare l'alleanza tra M5s e Pd alle prossime regionali (Calabria, e soprattutto Emilia Romagna dove si vota a gennaio) e in vista delle prossime politiche.