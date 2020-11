Voucher banda ultralarga, il Tar boccia i ricorsi contro il Piano Il Tar ha respinto il ricorso presentato da Aires, Ancra e Mediamarket con la richiesta di sospensiva in merito al piano per i voucher da 500 euro per connettività e pc o tablet a favore delle famiglie con reddito Isee sotto i 20mila euro di Andrea Biondi e Carmine Fotina

L’operazione “Voucher per la banda ultralarga” per ora può proseguire. Il Tar del Lazio, nella seduta del 20 novembre, ha infatti bocciato il ricorso con il quale Aires (associazione rivenditori elettrodomestici specializzati), Ancra (associazione commercianti radio televisione elettrodomestici) e Mediamarket (Mediaworld) avevano chiesto la sospensione urgente del decreto del ministero dello Sviluppo economico che ha avviato l'intervento. Il ricorso dovrà ora essere discusso nel merito.

Il Piano non si ferma

Niente stop quindi e operazione che prosegue. Oggetto della contesa è la prima fase del Piano voucher, quella riservata a famiglie con Isee inferiore a 20mila euro (per contributi fino a 500 euro) e valida non in tutti i Comuni italiani (i dettagli sono disponibili sul sito www.infratelitalia.it). Nel pomeriggio di lunedì 23 novembre, stando ai numeri riportati nella dashboard Infratel, risultavano attivati bonus per 10.500 euro con prenotazioni per 22,5 milioni, su oltre 200 milioni a disposizione.

Il reclamo dei rivenditori di elettrodomestici

Tornando alla querelle legale, i rivenditori avevano contestato di essere stati praticamente tagliati fuori dallo schema predisposto da Infratel, la società in house del ministero dello Sviluppo economico che gestisce il piano. Schema in base al quale anche l’acquisto incentivato di un tablet o pc è gestito direttamente dagli operatori Tlc in un’offerta integrata con la connessione alla banda ultralarga.

Il no del Tar alla sospensiva

Secondo il Tar del Lazio, però, slegare le due parti dell'offerta e il relativo canale di vendita avrebbe costituito un doppio passaggio non coerente con la necessità di procedere rapidamente in considerazione dell’emergenza contrassegnata da un livello sempre più diffuso di lavoratori in smartworking e di studenti impegnati nella didattica a distanza. Nello specifico, i giudici amministrativi parlano di «natura emergenziale» per assicurare «in modo celere attraverso una procedura semplificata diritti costituzionalmente garantiti (allo studio e al lavoro».

Nessuna limitazione sulla libertà di scelta del device

Sul punto si può tuttavia osservare come il voucher banda ultralarga non sia stato ideato dal governo durante la pandemia, ma sia il risultato di un lavoro estremamente lungo, costellato di ritardi, e avviato con una delibera Cipe che risale addirittura al 6 agosto 2015. Ma il Tar del Lazio ha respinto il ricorso anche sulla base di altri elementi. Ad esempio la possibilità per i venditori di sottoscrivere accordi commerciali con gli operatori di rete che escludono «che possa verificarsi il presupposto della limitazione della libertà del consumatore nella scelta del dispositivo per la fruizione del servizio di accesso ad internet».