Voucher connettività, TIM dalla parte delle pmi nella sfida della digitalizzazione

TIM ha aderito al piano Voucher per le PMI del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ogni giorno le imprese ricercano modi per incrementare la redditività aziendale e guadagnare competitività sul mercato. In questo scenario la connettività svolge un ruolo cruciale in quanto abilitatore di prodotti e servizi sempre più di uso comune: smart working, streaming, applicazioni, eCommerce, Omnicanalità, Customer Experience, transazioni di gestione dell'Identità e dei Pagamenti ovvero tutto ciò di cui parliamo con riferimento ai processi di digitalizzazione necessari per i livelli di innovazione richiesti dai nuovi modelli di business e di innovazione tecnologica.

La connettività quindi è un asset che permette alle Pmi e ai professionisti di stare al passo al tempo della digital transformation. Tutto ciò oggi è meno oneroso anche grazie al Voucher Connettività Imprese.





Si tratta di un incentivo, un contributo sotto forma di sconto per i contratti di abbonamento delle connessioni internet di ultima generazione previsto dal MIMIT per favorire la trasformazione digitale delle imprese italiane e per le pmi è l'opportunità per intercettare da protagoniste le strategie di digitalizzazione del Paese. Il voucher governativo, prorogato anche per tutto il 2023, sarà erogato tramite un bonus direttamente in fattura, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il governo ha messo a disposizione diversi tagli di voucher, dall'importo variabile da 300 € a 2000€ in funzione delle caratteristiche tecniche della connettività.

Il voucher, inoltre, potrà essere aumentato di un ulteriore contributo fino a 500 euro a fronte di costi di rilegamento sostenuti dai beneficiari che dovranno essere adeguatamente giustificati e che potranno in tal modo essere coperti almeno in parte dal voucher, sia per servizi wired che wireless (opere di scavo o infrastrutture lato cliente, apparati operatore per link dedicati punto-punto).





Requisiti per richiedere il voucher

Per accedere al voucher governativo è necessario e indispensabile che micro, piccole, medie imprese e persone fisiche titolari di Partita Iva optino per un incremento di velocità di connessione rispetto a quella di partenza. Tra i requisiti, l'iscrizione al Registro delle imprese (per le attività che lo prevedono), un organico con meno di 250 dipendenti e un fatturato massimo di 50 milioni di euro/anno.





Le offerte di TIM per accedere al Voucher connettività

TIM offre ai nuovi clienti e ai già clienti diverse soluzioni con connessione veloce beneficiando del Voucher Governativo:

Suprema Business Voucher 10 Giga con Fibra fino a 10 Giga e Suprema Business Voucher con Fibra fino a 2,5 Giga con il Voucher Governativo da 2000€ erogato direttamente in fattura per 36 mesi;

Premium Business Voucher Fibra: con Fibra fino a 1 Giga con il Voucher Governativo da 500€ erogato direttamente in fattura per 25 mesi;

Premium Business Voucher XDSL con Internet fino a 200 Mega con il Voucher Governativo da 300€ erogato direttamente in fattura per 20 mesi;





Per richiedere il Voucher Connettività è necessario compilare l'apposita modulistica fornita da TIM che provvederà a inoltrare la domanda a Infratel Italia SpA e ad erogare il voucher sotto forma di sconto applicato direttamente in fattura.





Per conoscere i dettagli e richiedere subito una delle offerte business di TIM con voucher governativo basta collegarsi a questo indirizzo https://timbusiness.tim.it/fisso/offerte-fibra-adsl-telefono/voucher-bonus-governativo.