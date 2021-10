Voucher vacanze utilizzati in parte: il resto va rimborsato entro 30 giorni

2' di lettura

Domanda. Sono in possesso di un voucher emesso da un'agenzia di viaggio nel marzo 2020 a fronte di un pacchetto turistico per la Giordania interamente pagato e poi annullato a causa Covid. Vorrei prenotare lo stesso viaggio nel ponte dell'8 dicembre 2021. Oggi il viaggio, con lo stesso tour operator, costa molto meno. La differenza tra il voucher e quello che spenderò mi verrà rimborsata a marzo 2022 (scadenza del 24° mese)? Nel caso in cui il viaggio venisse nuovamente annullato, avrò il rimborso o un nuovo voucher? Con quale scadenza?

T.M. - Torino

Risposta. In base alla normativa di riferimento (ovvero il Codice del turismo e la legge “emergenziale” 69 del 21 maggio 2021), nel caso in cui il voucher già emesso a favore del cliente fosse da questi utilizzato per un viaggio di valore inferiore a quello originariamente prenotato, spetterà al tour operator provvedere al rimborso della differenza. Tale pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dall'utilizzo del voucher. Ciò detto, nell'ipotesi in cui il viaggio venisse nuovamente annullato, è possibile che il tour operator si offra di emettere un altro voucher in luogo del rimborso, ma tale opzione dovrà essere accettata espressamente dal cliente, essendo comunque trascorsa la finestra temporale di riferimento considerata dalla legge emergenziale citata e che riguardava, per l'appunto, i soli viaggi con esecuzione prevista tra l'11 marzo e il 30 settembre 2020, la cui risoluzione sia stata effettuata entro il 31 luglio 2020.

