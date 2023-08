Voyager Space e Airbus creano jointventure per nuova stazione spaziale Starlab

Questo è anche un altro snodo importante di politica spaziale: Starlab sarà privato e verrà affittato alle agenzie spaziali, oggi proprietarie della magnifica Iss, che ha fatto il suo tempo e verrà deorbitata nel 2030. Nasa quindi fa un altro passo avanti verso l'utilizzo di facilities private come cliente, come ha fatto per i lanciatori, oramai saldamente in mano a SpaceX quasi in monopolio. Se questo non ci stupisce quindi, l’atteggiamento dell'Agenzia spaziale europea, Esa, cambia con questo accordo in modo completo ruotando di 180 gradi, anche noi europei compreremo servizi da privati, e servizi di altissimo livello tecnologico. Un punto critico per noi da osservare nel suo sviluppo con molta attenzione.

Questa della costruzione di una stazione spaziale alternativa, o successiva più propriamente, della ISS è in effetti una corsa a chi arriva prima poco evidente, ma importante e viene considerata una mossa strategica per il futuro del controllo dello spazio.

Anche Axiom, società americana fondata pochi anni fa, 2016, è molto avanti nello sviluppo della sua stazione spaziale, i cui pezzi, chiamiamoli così, vengono provati attaccandoli direttamente alla Iss, cosa che avverrà per esempio anche a ottobre di quest'anno, fino a che l'intera stazione spaziale Axiom entrerà nella sua orbita da sola con tutti i suoi componenti collaudati. Per noi italiani è importante, come ha ricordato recentemente il ministro Urso, dato che Axiom si serve molto della collaborazione con Thales Alenia SPace, che della Stazione spaziale internazionale in questi ultimi 30 anni ha costruito gran parte, il 50% circa, della superficie utile della stazione stessa, sviluppando un'esperienza davvero unica in questo super specializzato settore.

Ma Starlab e Axiom non sono le uniche due , c'è anche Jeff Bezos che con la sua compagnia spaziale Blue Origin, assieme alla Sierra Space , Boeing e altri partecipa al gioco,e ha ricevuto un finanziamento di 130 milioni di dollari sempre da Nasa, apparentemente i lavori sono più indietro rispetto agli altri due attori. Sullo sfondo poi c'è la questione Luna: si prevede infatti nel progetto Artemis che in orbita cislunare ci sarà una stazione spaziale importante per ospitare gli astronauti nei loro viaggi per e dalla Luna.

Cosa faranno queste nuove stazioni spaziali, c'è da chiedersi giustamente. Mentre Starlab assicura che non si dedicherà al turismo spaziale, in gran voga come argomento mesi fa, non è chiarissimo lo scopo per esempio di Blue Origin , di Bezos, notoriamente persona orientata al business. Quel che di sicuro cambierà è l'atteggiamento di fondo verso questo gioielli della tecnologia odierna: non sono più costruiti con soldi pubblici, cosa che frenava non poco la fantasia sul loro possibile utilizzo, che ora forse può liberarsi con meno remore morali, ma qui non si può fare altro che aspettare per vedere.