VrMedia, il casco a realtà aumentata pronto all'upgrade con Kiber3

Si apre la stagione dello sviluppo per VrMedia , azienda tecnologica pisana nata nel 2002 come spin off della Scuola superiore Sant'Anna, che da tempo ha messo a punto un casco di sicurezza per la manutenzione remota di impianti industriali ed energetici 4.0 (come le piattaforme petrolifere offshore) con utilizzo della realtà aumentata. Tra i suoi clienti ci sono multinazionali dell'oil&gas e grandi gruppi dell'energia.

L’evoluzione del casco



Il casco ora è arrivato a una versione “matura” - più leggera, ergonomica, indossabile, sicura (i dati da trasmettere possono essere meglio compressi e criptati), a lunga durata (è l'unico al mondo che offre un'autonomia di 7 ore), potente (è in grado di connettere fino a 4 videocamere e 4 operatori via satellite o rete mobile) - e dunque si apre la produzione su larga scala, fase che sarà sostenuta da un secondo round di finanziamento del fondo d'investimento Vertis che già controlla l'azienda.



Il fondo e l’aumento di capitale

Il fondo Vertis 3 Technology Transfer ha acquisito il 60% di VrMedia nel 2018 attraverso un aumento di capitale da 1,8 milioni, e ora ha confermato un prestito garantito convertibile fino a (ulteriori) 1,8 milioni, che potrebbe affiancare altri finanziatori. «Stiamo lanciando una versione industrializzata del nostro casco di piena assistenza chiamata Kiber 3 – spiega Franco Tecchia, co-fondatore e direttore tecnologico di VrMedia - la competizione mondiale è forte, soprattutto con americani e tedeschi, ma noi partiamo da un portafoglio di clienti prestigiosi e abbiamo adattato il nostro modello di business passando dalla vendita al noleggio, che evita al cliente l'obsolescenza della tecnologia».

I nuovi strumenti

I nuovi dispositivi sono «il top di gamma per quanto riguarda la potenza di calcolo e l'efficacia nella trasmissione dati – afferma l'azienda – grazie a computer particolarmente leggeri e ergonomici e, sul fronte software, ad algoritmi di compressione particolarmente potenti che consentono di utilizzare il sistema anche in luoghi in cui la connessione è difficile».

Per questo il business plan di VrMedia è ambizioso: partendo dai 410mila euro di fatturato 2019 punta ad arrivare a 8 milioni nei prossimi 3 anni, allargando il portafoglio clienti e passando da 20 a 65 addetti (ingegneri ma anche marketing e sales). L'emergenza Covid non ha fermato l'attività, anzi: «Durante il lockdown, con gli ingegneri bloccati in Italia dalle misure anti-Covid, il nostro kit - aggiunge Tecchia - ha permesso ad esempio di effettuare ispezioni da remoto in un impianto per gli imballaggi in Oman e di effettuare la certificazione di una nave in Liberia».

Oltre al Medio Oriente per il petrolio e il gas e all'Europa centrale per la manifattura, VrMedia guarda ora al mercato dell'estrazione mineraria in Australia, Sudamerica e Africa.