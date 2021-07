Vtp: «Il decreto su Venezia viola le norme di tutela del concessionario»

Le cruise company Usa contrarie a Marghera

Il danno che si va paventando con quanto previsto dal decreto, aggiunge Galliano Di Marco, direttore generale di Venezia terminal passeggeri, «è significativo, in quanto di fatto esclude anche le navi più piccole, quelle del settore del lusso a cui puntava tutto il territorio in quanto esempio principe di quel turismo di fascia alta e con altissimo potenziale di spesa che dall’1 agosto non potranno più arrivare alla Marittima. Il danno deve necessariamente tenere conto anche del fatto che il mercato non aspetta».

«Sappiamo già per certo che le compagnie di crociera americane, segnatamente Royal Caribbean Cruise Line e Norwegian Cruise Line, ci hanno comunicato la propria contrarierà a posizionare navi a Marghera in assenza di condizioni minime di sicurezza. A queste si dovranno aggiungere le navi di lusso che per ovvi motivi non hanno mai dato la propria disponibilità a spostarsi a Marghera, ad esempio Viking, Azamara, Silversea, Ritz Carlton solo per citare le più importanti. Tutto ciò comporterà una profonda revisione del piano industriale della Società alla luce del nuovo decreto».

Lo stop impatta su 4mila famiglie

Il presidente di Federagenti, Alessandro Santi, nellasua lettera a Draghi afferma: «Con un decreto è stato deciso l’azzeramento di un porto crociere, non un porto qualsiasi, quello di Venezia. Una decisione gravissima assunta all’insegna di un politically correct internazionale che impatta su almeno 4mila famiglie. E in prospettiva altre 21mila».

«Alla mancanza di scelte dei passati anni e dei precedenti Governi - prosegue la missiva - della questione grandi navi viene ora posta soluzione che rappresenta una drammatica discontinuità, che non permette in nessuna maniera fasi di transizione e, in mancanza di ormeggi ancora disponibili e comunque sufficienti, obbliga immediatamente le compagnie a modificare itinerari e programmazione per i prossimi anni trovando nuovi porti di scalo, probabilmente non in Adriatico e forse neppure in Italia».

Anche il naviglio di lusso, scrive ancora Santi, «viene penalizzato abbassando ulteriormente il limite imposto dal decreto Clini-Passera da 40mila a 25mila tonnellate di stazza e introducendo ulteriori nuovi limiti dimensionali derivati da imprecisate analisi di rischio: un colpo mortale per il traffico crocieristico di alta gamma e che garantiva pernottamenti nei cinque stelle e laute spese nei negozi».