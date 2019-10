Vulcani da brivido: viaggio tra i più stupefacenti giganti della Terra I vulcani di Giappone, Cile, Indonesia, Hawaii e Italia: destinazioni di escursioni non convenzionali e ad alto tasso adrenalinico tra fiumi di lava bollente, fumi, lapilli per scoprire paesaggi lunari e strani fenomeni geologici di Marika Gervasio

Fascino e pericolo, a contatto con l’aria, lo zolfo che emette con la lava il vulcano Kawah Ijen, sull’isola di Giava, sviluppa un gas altamente tossico e fiamme blu alte fino a quattro metri (Afp)

«Che viaggio, che meraviglioso viaggio! Entrati in un vulcano eravamo usciti da un altro che si trovava a più di milleduecento leghe da quell’arida terra d’Islanda perduta ai confini del mondo. Dopo le innumerevoli sorprese di quel viaggio un’altra ancora più stupefacente ci era riservata: il cielo azzurro della Sicilia». Il vulcano islandese è lo Snæffels, quello siciliano lo Stromboli e a raccontare l’avventura è uno dei protagonsti del libro di Jules Verne, “Viaggio al centro della Terra”.

Da sempre i vulcani attirano la curiosità dell’uomo. Spettacolari tanto quanto potenzialmente pericolosi, affascinano e allo stesso tempo intimoriscono. Nell’antichità si pensava che le eruzioni fossero una manifestazione dell’ira divina o che i crateri fossero le porte dell’oltretomba; nei tempi moderni questi giganti sono il monito costante che nulla è prevedibile su questa Terra, come certe tremende eruzioni che hanno distrutto intere città, basti pensare a Pompei ed Ercolano cancellate da un potente ruggito del Vesuvio nel 79 d.C.

Stromboli, l'eruzione del vulcano vista dal mare

Pericolose - e forse proprio per questo altamente attraenti - queste irrequiete e meravigliose montagne in moltissimi casi sono diventate destinazioni di gite non convenzionali con escursioni sulle loro pendici tra fiumi di lava bollente, fumi, lapilli alla scoperta di paesaggi lunari e strani fenomeni geologici e meteorologici come i fulmini. A partire dallo Stromboli citato da Verne, uno dei vulcani più attivi al mondo che offre ai turisti dell’isola, quando non li terrorizza - come con le eruzioni di quest’estate - uno spettacolo mozzafiato: ogni 10-20 minuti esplosioni lanciano pezzi di lava incandescente, lapilli e cenere fino a qualche centinaio di metri di altezza che poi scendono lungo la Sciara del Fuoco, uno dei versanti della montagna.

Etna il vulcano più grande d’Europa

Dalle Eolie alla Sicilia, per restare a casa nostra, l’Etna a 3.350 metri sul livello del mare e un diametro di circa 45 chilometri, è il vulcano più grande in Europa. Diventato patrimonio dell’Umanità, ogni anno è visitato da 200mila turisti: ai crateri sommitali si arriva con guide specializzate e mezzi fuoristrada, il Parco dell’Etna è per tutti gli amanti della natura, e in inverno le pendici del vulcano si imbiancano di neve trasformandosi in piste attrezzate da sci, sci di fondo, scialpinismo e snowboard.

I giganti di fuoco dalle Hawaii all’Islanda

Se l’Etna è il più grande d’Europa, il Mauna Loa nelle Hawaii ha il primato mondiale con un volume stimato di 75mila chilometri cubici. O meglio, se l’è ripreso dopo che uno studio scientifico ha tolto il titolo al Massiccio Tamu sul fondale oceanico a est del Giappone che nel 2013 aveva spodestato il gigante hawaiano. Il suo nome in lingua indigena significa “montagna lunga” a descrizione della sua forma. Si tratta, infatti, di un vulcano a scudo con un’altezza stimata, dal fondo dell’oceano alla cima, di circa 17 chilometri. Ogni anno 2 milioni di persone visitano il Parco nazionale dei vulcani delle Hawaii. Le escursioni guidate sul Mauna Loa sono diverse così come diversi sono i gradi di difficoltà: 20 o 45 km a piedi per esplorare i fianchi del vulcano e arrivare, in 3 o 5 giorni di cammino, sulla cima. L’organizzazione massima in questo caso è d’obbligo: dai permessi da richiedere anticipatamente alla prenotazione di camere negli alloggi lungo il percorso fino all’abbigliamento (può nevicare e fare molto freddo) e alla preparazione fisica visto che i forti dislivelli e le altezze elevate possono mettere a dura prova il corpo. I meno temerari possono godersi i paesaggi lavici anche comodamente con escursioni in auto.