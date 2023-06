Vw aggiorna Touareg: più tecnologia e stile per il top di gamma

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

A cinque anni dal debutto si aggiorna la terza serie della Volkswagen Touareg, presentata per la prima volta nel 2018 al Salone di Pechino. Il restyling ha cambiato volto al maxi suv tedesco, dove sono stati ridisegnati il paraurti e il gruppo costituito da calandra e fari. Spiccano i nuovi fari a Led HD Matrix IQ.Light con tre moduli Led e tre Led a forma di L per le luci diurne, oltre alla fascia centrale illuminata a destra e a sinistra del logo Vw, anch’essa di nuova introduzione. Al posteriore arriva il marchio Vw illuminato di rosso.

Migliorata sul piacere di guida anche a pieno carico, introduce un nuovo sensore sul tetto, collegato in rete con l’elettronica del telaio. Se sul tetto è montato un box portabagagli, il sensore lo rileva e trasmette l’informazione a sistemi di assistenza come l’Esc, che può quindi intervenire con maggiore anticipo per aumentare la stabilità di marcia. Sono state apportate modifiche tecniche sia al telaio con molle in acciaio di serie sia alla versione opzionale con sospensioni pneumatiche. A seconda della versione (Touareg, Touareg Elegance, Touareg R-Line e Touareg R eHybrid) la novità tedesca è disponibile con sistemi come la compensazione attiva del rollio, l'asse posteriore sterzante e lo sterzo integrale.

A bordo troviamo come il collegamento wireless con Android Auto e Apple CarPlay, le prese Usb C da 45 W di potenza, l’head-up display ampliato e il nuovo impianto audio opzionale da 730 watt.

Alla voce motorizzazioni solo unità V6 benzina, diesel e plug-in, potenze da 231 a 381 cavalli. Per tutte trazione integrale e cambio automatico a 8 marce.

Prezzi, in Germania, a partire da oltre 69.200 euro per il modello di accesso per arrivare ai quasi 94mila della Touareg R eHybrid.