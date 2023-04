Vw Atlas Peak Edition, il maxi suv verde militare

La Volkswagen Atlas è venduta esclusivamente negli Stati Uniti, mentre in Cina, in Messico e medio Oriente si chiama Teramont. In occasione del Salone di New York è proposta nella versione speciale Peak Edition che oltre al tradizionale design della vettura aggiunge la colorazione verde militale lucida in stile molto campagnolo. A cui si aggiungono dettagli in argento satinato e nero a sottolineare la vocazione avventuriera. Di speciale, inoltre la Peak Edition ci sono cerchi in lega oltre che gomme maggiorate entrambi specifici per il modello

