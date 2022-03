Vw, consegne e ricavi in doppia cifra ma outlook in bilico. «Non lasceremo la Cina»

Ascolta la versione audio dell'articolo

In un altro momento della storia l’outlook sarebbe stato da lenti rosa. Ma la guerra in Ucraina ha cambiato tutto. Il gruppo Volkswagen, secondo produttore mondiale di automobili con i suoi 9 milioni di vetture vendute nel 2021, ha comunque annunciato solide prospettive per il 2022 nel quadro del suo programma New Auto, senza nascondersi che il conflitto nell’Est Europa minaccia l’economia globale. Nessuno può sentirsi al sicuro, neppure un colosso come Volkswagen, tra l’altro ben presente anche in Russia. Il peso delle forniture da Russia e Ucraina è «molto rilevante» ha ammesso il ceo del gruppo Herbert Diess. Tutto dipenderà dalla durata e dagli sviluppi, ma evidentemente se la situazione si deteriorasse Diess ha ammesso che «l’outlook dovrebbe cambiare». il gruppo tedesco, intanto, mette mano alle sue strategie di hedging, ha illustrato il cfo Arno Antlitz.

Titolo Volkswagen in netto calo in linea con l’indice di Francoforte, il DAX 30. Per la Borsa tretedesca il rischio di ribasso è 3 volte superiore a Piazza Affari. I listini europei hanno innestato la retromarcia per l'evoluzione della guerra in Ucraina, lo stallo dei colloqui tra Mosca e Kiev, le tensioni tra Stati Uniti e Cina e il balzo dei contagi nella stessa Cina, che ha innescato il crollo degli indici di Hong Kong e Shanghai.

In realtà Volkswagen nel 2021 ha venduto 2 milioni di auto in meno rispetto a quanto pianificato a causa della ormai arcinota carenza di semiconduttori, ha ribadito il gruppo martedì, ammettendo che i nuovi colli di bottiglia in corso nella fornitura, i prezzi alle stelle delle materie prime e il conflitto Russia-Ucraina potrebbero minare la crescita del gruppo nel 2022, nonostante le performance dei fiori all’occhiello Porsche e Audi, i marchi premium che garantiscono i margini.



Ciò che conta è che la volatilità delle materie prime sui mercati potrebbe continuare fino al 2026, secondo Volkswagen, esacerbata dall’invasione russa dell’Ucraina, che ha fatto salire alle stelle i prezzi di materiali chiave per la produzione di automobili, si pensi ad esempio al nichel, all’alluminio e al palladio. Il gruppo tedesco ha un sito di produzione russo a Kaluga, nonché unità di vendita e società finanziarie nel gigante aggressore guidato dal nuovo zar Vladimir Putin. Tali società potrebbero essere colpite indirettamente da ulteriori sanzioni. Non ci sono filiali o partecipazioni in Ucraina.In ogni caso, le attività commerciali del gruppo in Russia e Ucraina non sono state significative, secondo i vertici del gruppo, impegnati nella conferenza annuale.

Volkswagen aveva riferito già venerdì di aver raddoppiato l’utile operativo nel 2021 a poco meno di 20 miliardi di euro (21,99 miliardi di dollari) grazie a prezzi più elevati e un mix di prodotti più favorevole, nonostante le consegne totali di unità abbiano raggiunto il minimo di 10 anni di 8,9 milioni.