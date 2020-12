Vw, il ceo Diess sfida il sindacato e chiede un voto di fiducia

Secondo gli analisti questo succede perché Volkswagen è meno efficiente e ha costi più elevati. Il gruppo di Wolfsburg aveva 671.205 dipendenti alla fine del 2019, ben al di sopra dei 359.542 dipendenti della Toyota alla fine del suo anno fiscale e dei 48.016 dipendenti di Tesla lo scorso anno.

Tornando al braccio di ferro in atto sembra che il sindacalista Osterloh si opponga a una proroga anticipata del contratto per Diess, ha detto una delle tre fonti a Reuters. E in un post su LinkedIn, Osterloh ha detto che non c'è stata alcuna discussione sulle nomine dei dirigenti perché nessun comitato del consiglio di sorveglianza è stato formalmente consultato sulla questione. Diess, da parte sua, ha espresso la sua frustrazione in un articolo del quotidiano economico tedesco Handelsblatt pubblicato venerdì.«Quando sono entrato in carica a Wolfsburg, avevo deciso fermamente di cambiare il sistema Vw. Ciò significava rompere le vecchie strutture incrostate e rendere l'azienda più agile e moderna», ha detto.«Insieme a tanti collaboratori con lo stesso livello di motivazione, sono riuscito a farlo in molte sedi, ma non in alcune, soprattutto non ancora nella nostra sede a Wolfsburg».