Vw e licenziamenti, il ceo Diess sul banco degli imputati. In bilico il suo futuro

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il futuro di Herbert Diess, ceo di Volkswagen, è in mano a un comitato di mediazione convocato ad hoc. L'ipotesi anticipata dalla stampa tedesca ha fatto precipitare il titolo del gruppo, che a Francoforte ha chiuso la seduta in calo del 4,04% (azioni privilegiate, le ordinarie hanno segnato +1,39%). Il capoazienda è finito sotto esame dopo l'escalation del conflitto sindacale scaturita dall'annuncio dato dal manager di un piano per tagliare fino a 30mila posti di lavoro in seguito alla svolta elettrica del gruppo.

Un'ipotesi ovviamente duramente contrastata dai rappresentanti dei lavoratori, guidati da Daniela Cavallo (prima donna, da maggio, a capo del consiglio di fabbrica a Wolfsburg) che la considerano solo un'ennesima mossa avventata per tenere testa alla concorrenza di Tesla sia nel taglio dei costi che nella corsa all’elettrificazione, a suon di decine di miliardi, del secondo produttore di auto al mondo. Diess ha molto insistito sulla necessità di migliorare sotto il profilo della competitività, ma il tema è anche la competitività del prodotto. Sul software, per esempio, Vw insegue l’avversaria californiana, tech company prima ancora che car maker. E il mercato si è espresso: a settembre Tesla Model 3 è stata l’auto più venduta in Europa, in assoluto, con 24.600 immatricolazioni, staccando le portabandiera della gamma elettrica del gigante tedesco, ovvero la ID.3 (che dovrebbe essere l’elettrica di massa) e il suv ID.4.

Loading...

Per la prima volta un produttore non europeo ha guidato la classifica e per la prima volta è toccato a un’auto a batteria. Con questo risultato l’azienda di Elon Musk ha guadagnato anche la leadership continentale nelle quote di mercato (24%) per le Bev (Battery electric vehicle), proprio davanti a Vw (22%). Non dimentichiamo neppure che il 25 ottobre, dopo l’annuncio di Hertz circa l’ordine di 100mila Tesla, il titolo di Palo Alto ha superato i mille miliardi di dollari di capitalizzazione. Tesla è poi salita fino a 1,2 migliaia di miliardi di dollari (mille miliardi di euro) mentre il gruppo Volkswagen oggi è arretrato a 124 miliardi di euro. Dieci volte meno, pur vendendo 10 milioni di automobili contro quelle che a fine anno saranno, presumibilmente, le 800mila di Tesla.

Al vertice dal 2018, Diess, 63 anni compiuti il 24 ottobre, ha visto recentemente rinnovato il proprio mandato fino all'ottobre 2025. L’escalation della lotta sul suo futuro sottolinea il fragile equilibrio di potere della seconda casa automobilistica del mondo, che vede contrapposti l’ambizione del ceo di portare il gruppo Volkswagen alla leadership sul mercato delle auto elettriche alla forza del sindacato. Ad una discussione preliminare sui destini del top manager, secondo il quotidiano economico tedesco Handelsblatt, erano presenti il ​​presidente del consiglio di sorveglianza, Hans Dieter Pötsch , Wolfgang Porsche in qualità di rappresentante delle famiglie proprietarie e il primo ministro Stephan Weil per l’azionista Bassa Sassonia. Presenti anche il capo della potente IG Metall Jörg Hofmann e Daniela Cavallo.