Vw, il grande piano parte dal marchio: obiettivo margine 6,5% e utili +10 miliardi

L’elettrificazione abbasserà il bisogno di personale, quindi Vw potrebbe tagliare o ridurre alcuni turni. Non c’è ancora un programma di tagli occupazionali perché il gran numero di dipendenti vicini alla pensione potrebbe essere sufficiente a ridurre la forza lavoro.

Il primo gruppo automobilistico europeo si trova ad un passaggio cruciale, per la grande concorrenza sul mercato dell’auto elettrica, soprattutto in Cina, tuttora il suo più grande mercato. Il piano di spesa quinquennale dell’azienda è salito, solo tre mesi fa, a 180 miliardi di euro in gran parte (122 miliardi) per sostenere lo sviluppo del software, della gamma di veicoli elettrici e per cercare di invertire la tendenza del calo della quota di mercato proprio in Cina, dove Volkswagen è stata superata per la prima volta da un player locale, Byd.

I dettagli del piano e le sinergie

Il piano si svilupperà su due livelli, il primo comprende le principali aree di azione all’interno del marchio: amministrazione, sviluppo tecnico, costi dei materiali, prodotti, prezzo/mix, costruzione del veicolo, vendita e qualità. Come spiegato in una nota, ciascuna area perseguirà obiettivi e misure specifici e contribuirà quindi a raggiungere gli obiettivi del programma in termini di costi e ricavi. Il secondo livello prevede che i progetti che abbracciano più aree di azione garantiranno una maggiore efficienza e aumenteranno i profitti.

L’attenzione qui si concentrerà su aspetti come la riduzione della complessità e del numero di varianti, il modello di vendita, la riduzione della burocrazia, nonché l’ottimizzazione del prodotto e della resa nei due toolkit principali, il Modular Transverse Toolkit (MQB) e il Modular Electric Drive Toolkit (MEB). In particolare, si spiega che il marchio si concentrerà su modelli che hanno maggiori volumi.

Per esempio il modello Vw Arteon smetterà di essere prodotto, mentre per quanto riguarda la riduzione delle complessità, il modello ID.7 avrà il 99% in meno di configurazioni possibili della Golf 7. Inoltre, la società intende ottimizzare l’utilizzo della capacità degli impianti al fine di aumentare la redditività ed essere in grado di rispondere in modo più flessibile alle fluttuazioni della domanda e del mercato in futuro.