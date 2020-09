Vw Group: più trasparenza nell'approvvigionamento di materie prime per le batterie

Dopo il rating di sostenibilità per i fornitori diretti introdotto un anno fa, il gruppo Volkswagen ha stretto una partnership strategica con Rcs Global, agenzia specializzata nell'analisi della catena di fornitura, per garantire maggiore trasparenza e responsabilità nelle proprie catene di approvvigiona-mento di materie prime per le batterie perla mobilità elettrica. Il focus è sullo svolgimento di audit dei fornitori, per verificarne la conformità in tema di rispetto dei diritti umani, sicurezza delle condizioni di lavoro e tutela dell'ambiente lungo tutto la catena, fin dalle prime miniere. Nell'ambito della collaborazione è già stato possibile identificare 134 subfornitori e 18 miniere all'interno della catena di approvvigionamento per le batterie del Gruppo, con la maggior parte che ha già affrontato l'audit.