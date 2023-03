VW guarda all’India per produrre EV sotto i 20.000 euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Volkswagen e Škoda starebbero lavorando a un piano per localizzare una piccola auto elettrica in India come parte del più ampio programma interno al Gruppo per produrre un BEV dal prezzo di meno di 20.000 euro.

Il “piano India” è uno dei quattro stream funzionanti attualmente supervisionati all’interno della divisione brand di volume del Gruppo per trovare modi per ridurre il costo di una piccola auto elettrica in vista di un lancio previsto nel 2026-27 secondo quanto ha detto Thomas Schaefer, capo del Marchio Volkswagen. Il rand prevede di iniziare le consegne della ID.2 nel 2025 con un prezzo di ingresso mirato inferiore a 25.000 euro. La Casa mira anche a un modello dal prezzo inferiore con un’auto più economica, che potrebbe chiamare ID.1.

Škoda sta guidando il lato indiano del progetto come parte del suo ruolo più ampio per sviluppare auto per sé stessa e il marchio Volkswagen per il mercato locale basate sulla piattaforma MQB a combustione. Quale piattaforma VW utilizzerà per l’ID.1 non è stato deciso, ma Schaefer ha affermato che è improbabile che sia una versione della piattaforma.